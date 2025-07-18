Прежде всего изменения в правительстве произошли не потому, что президент Владимир Зеленский наконец заметил, что созданная его шестью эффективными менеджерами система государственного управления крайне неадекватна условиям войны. Нет, это изменения – проекция внешнего фактора. В частности, европейского.

ЕС вынужден перенимать на себя большинство функций по поддержке Украины – как финансовой, так и оружейной. Европейцы хотят, чтобы с ними сотрудничали максимально профессионально. И чтобы были исключены варианты, когда представители западного ВПК обращаются к нашей власти с предложением построить завод по производству оружия, а им намекают, что для положительного рассмотрения вопроса сначала надо занести... этих ваших евров... в крипте.

В свое время Денис Шмыгаль подбирался на должность по критериям послушности и предсказуемости – исключительно как исполнитель. Потому что правительство во времена Зеленского – это только департамент ОП, никаких даже намеков на самостоятельность. Видимо, и европейцев Шмыгаль устраивает именно как послушный исполнитель, а поскольку они в основном планируют сотрудничать с Минобороны, то ему пришлось писать заявление на увольнение из премьер-министров.

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Между прочим, готовность работать под руководством своей бывшей подчиненной – это как раз и характеризует безграничное послушание Шмыгаля.

Юлия Свириденко тоже продемонстрировала большую толерантность во время работы вице-премьером. Каких-то несогласованных шагов ОП от нее не ожидает (кстати, это пока!). Поэтому она и возглавит правительство. Все остальные передвижения – убирание тех, кто не устраивает Зеленского и Андрея Ермака, причем не по результатам работы, а сугубо на уровне личных взаимоотношений.

И вся эта имитация обновления и модернизации нашей исполнительной власти происходит в критической фазе войны. Именно тогда, когда решается почти все.

Именно сейчас нужно было вместе с нашими партнерами составить совместный план действий, разработать требования к международным и украинским структурам, которые будут выполнять этот план. А уже потом, исходя из задач и необходимых компетенций, подбирать людей на должности в правительстве. Вполне возможно, что и приглашать каких-то варягов.

И тогда у нас, наверное, появился бы центр анализа боевых действий и новейшего вооружения. И сформировался бы настоящий оборонный заказ, который базируется на потребностях войска, а не на желании громкого пиара наших чиновников. И мы бы не догоняли врага, а вместе с партнерами задавали бы ход боевых действий, используя имеющиеся преимущества и возможности украинского и европейского ВПК.

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Знаете, какой самый объективный критерий эффективности работы нашего Кабмина? Это количество вражеских ракетных атак по правительственному зданию. Некоторые областные администрации атакуют регулярно. Эффективные предприятия нашего ВПК – постоянно. А вот такой центр управления и координации оборонных усилий Украины, как Кабмин, – ни разу! То есть его деятельность врага не пугает.

Посмотрим, как будет после "перестановки коек". Или госпожа Юля, как и предшественница, принесет из дома в комнату отдыха раскладушку?

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