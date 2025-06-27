Думка
думки вголос
Принади таємного фундаменталізму: чому і у чому Росія копіює іранський режим
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- як іранський лідер намагався підштовхнути СРСР у бік теократії;
- чому Іран не є насправді ні "ісламською", ні "республікою";
- подібні риси режимів Кремля та Тегерана;
- чому Захід продовжує обманювати себе щодо політичної природи путінської Росії.
Читайте також
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net