Хомейні радив Горбачову перетворити СРСР на фундаменталістську деспотію, але порадою скористався Путін

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що розповідає Юрій Мацарський: як іранський лідер намагався підштовхнути СРСР у бік теократії;

чому Іран не є насправді ні "ісламською", ні "республікою";

подібні риси режимів Кремля та Тегерана;

чому Захід продовжує обманювати себе щодо політичної природи путінської Росії. Читайте також Іранський гамбіт США зміцнює "вісь зла"

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку Розблокувати

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net