Президент периода "сытых коров": почему уходит Назарбаев

Заявление Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента Казахстана - абсолютно спланированная и срежиссированная акция казахстанского правящего клана. Даже выбор времени ухода - канун праздника Навруз, дня прихода весны и обновления - не случаен.

Причины, на самом деле, просты. Возраст "бессменного лидера", превентивные меры (сохранение власти действующего политического клана, анализ международно-политической обстановки и желание уберечь страну от алжирского и тому подобных сценариев, которые могут поставить вопросы о демократизации политического процесса в стране или нарушить существующую кланово-жузовую систему), экономические проблемы, которые не должны ассоциироваться с "отцом нации" (который должен остаться в памяти президентом периода "сытых коров" - сильного и процветающего Казахстана), плюс, безусловно, боязнь вмешательства северного "старшего брата".

Реклама

Элита Казахстана также учитывает опыт Узбекистана, где после смерти Ислама Каримова (у которого не было "наследника" мужского пола по модели Азербайджана или Таджикистана) наблюдалось противостояние кланов и силовиков. В Казахстане выбран преемник, и это не компромиссная фигура Токаева, а представитель правящего клана (племянник Назарбаева) и при этом силовик - Самат Абиш.

Казахстан благодаря маневрированию между КНР, РФ и Западом сохраняет стратегический курс на защиту собственных национальных интересов. Одна беда - развитие страны связано с понятием "восточной демократии", где есть выборы, но нет выбора.

Реклама

Специально для LIGA.net