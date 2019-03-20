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20.03.2019, 12:06

Президент периода "сытых коров": почему уходит Назарбаев

Президент периода "сытых коров": почему уходит Назарбаев
кандидат политических наук, ассистент кафедры "Международное регионоведение" Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко

Смена "лица режима" проводится по плану и ради сохранения власти в руках правящего клана, но вряд ли речь идет о модернизации Казахстана

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Заявление Нурсултана Назарбаева об уходе с поста президента Казахстана - абсолютно спланированная и срежиссированная акция казахстанского правящего клана. Даже выбор времени ухода - канун праздника Навруз, дня прихода весны и обновления - не случаен.

Причины, на самом деле, просты. Возраст "бессменного лидера", превентивные меры (сохранение власти действующего политического клана, анализ международно-политической обстановки и желание уберечь страну от алжирского и тому подобных сценариев, которые могут поставить вопросы о демократизации политического процесса в стране или нарушить существующую кланово-жузовую систему), экономические проблемы, которые не должны ассоциироваться с "отцом нации" (который должен остаться в памяти президентом периода "сытых коров" - сильного и процветающего Казахстана), плюс, безусловно, боязнь вмешательства северного "старшего брата".

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Элита Казахстана также учитывает опыт Узбекистана, где после смерти Ислама Каримова (у которого не было "наследника" мужского пола по модели Азербайджана или Таджикистана) наблюдалось противостояние кланов и силовиков. В Казахстане выбран преемник, и это не компромиссная фигура Токаева, а представитель правящего клана (племянник Назарбаева) и при этом силовик - Самат Абиш.

Казахстан благодаря маневрированию между КНР, РФ и Западом сохраняет стратегический курс на защиту собственных национальных интересов. Одна беда - развитие страны связано с понятием "восточной демократии", где есть выборы, но нет выбора.

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Специально для LIGA.net

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Теги: Нурсултан Назарбаев, отставка, казахстан
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