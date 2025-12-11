Это сильно контрастирует с просьбами к Украине не поддаваться на давление США и РФ и не подписывать "плохое соглашение"

Европа, которая не может быстро найти достаточные финансовые ресурсы для поддержки Украины в 2026 году, — это приговор Европе во всех смыслах этого слова.

Для проведения дальнейшей обороны Украине нужны люди, оружие и средства. На сегодняшний день ясно, что никто напрямую не будет вовлекаться за нас своими вооруженными силами, поэтому ожидания от Европы сводятся к оружию и финансам.

И если в вопросе оружия есть нюансы, которые можно принять как факт, что Европа далеко не всё производит, то в вопросе финансовой поддержки неспособность Европы будет выглядеть максимально слабо и дискредитирующе.

Всё это очень контрастирует с просьбами ключевых лидеров Европы к Владимиру Зеленскому не поддаваться на давление США и РФ и не подписывать "плохое соглашение", которое подорвёт безопасность континента, оставив Европу на милость РФ и США.

Чтобы Украина могла противостоять такому давлению, нужно хотя бы что-то, что могло бы его уравновесить — например, быстро одобренная помощь на 2026 год со стороны Европы. Чего пока нет.

И всё это ложится в канву откровенно насмешливого отношения Дональда Трампа к Европе, которая, по его словам, слабая. Чем, как не слабостью, является неспособность проактивно формировать окружение? Вместо этого — лишь красивая риторика без конкретных действий.

Но вместе с ударом по способности Украины функционировать и сопротивляться, неспособность Европы поддержать нас финансовыми ресурсами будет не просто подрывать ее имидж внутри Украины, но и вызывать чувство предательства со всем негативом, который будет использовать РФ в информационных кампаниях влияния.

