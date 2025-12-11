Це дуже контрастує з проханнями до України не піддаватися на тиск США і РФ та не підписувати "погану угоду"

Європа, котра не може знайти швидко достатній фінансовий ресурс на підтримку України в 2026 році, – це вирок Європі в усіх сенсах цього слова.

Для проведення подальшої оборони Україні потрібні люди, зброя і кошти. На сьогодні зрозуміло, що ніхто не буде напряму втягуватись за нас своїми збройними силами, тому очікування від Європи зводяться до зброї і фінансів.

І якщо щодо зброї є нюанси, котрі можна прийняти як те, що Європа далеко не все виробляє, то щодо фінансового ресурсу неспроможність Європи виглядатиме максимально слабко і дискредитаційно.

Це все дуже контрастує з проханнями ключових лідерів Європи до Володимира Зеленського не піддаватися на тиск США і РФ та не підписувати "погану угоду", котра підірве безпеку континенту, залишивши Європу на милість РФ і США.

Щоб Україна могла протидіяти такому тиску, треба хоча б щось, що могло б такий тиск врівноважити – наприклад, швидко схвалена допомога на 2026 рік із боку Європи. Чого поки що немає.

Ну і це все лягає в канву відвертого насміхання Дональда Трампа над Європою котра, за його словами, є слабкою. Чим, як не слабкістю, є неспроможність проактивно формувати середовище? Замість цього лише красива риторика без конкретних дій.

Але поряд з ударом по спроможності України функціонувати і чинити спротив нездатність Європи підтримати нас фінансовим ресурсом буде не просто підривати її імідж всередині України, але і викликати відчуття зради з усім негативом, котрий буде використовувати РФ в інформаційних кампаніях впливу.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net