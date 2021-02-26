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Приговор Стерненко – откровенное глумление над правом и победа России

Приговор Стерненко – откровенное глумление над правом и победа России

Юрист, директор Института национальной политики
26.02.2021, 09:01

Приговор активисту Сергею Стерненко – опаснейший прецедент: человек будет посажен в тюрьму, а клеветнику за это ничего не будет

Обвинительный приговор активисту Сергею Стерненко о лишении свободы на срок семь лет и три месяца абсолютно не имеет ничего общего ни с правосудием, ни со здравым смыслом. Это акт кощунства над правосудием. 

Этот приговор создал в Украине опаснейший прецедент, когда любого проукраински и прогосударственно настроенного человека можно лишь на основании заведомо ложных показаний антиукраинского элемента обвинить в чем угодно. Человек будет посажен в тюрьму, а клеветнику за это ничего не будет. 

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Следовательно, по своей сути, это преступный (криминогенный) приговор, который заложил основы для:

использования правоохранительных органов и суда в качестве инструмента расправ над проукраински и прогосударственно настроенными гражданами Украины;

будущих должностных преступлений силовиков и судей, действующих под кураторством вражеских российских агентов в Украине, в том числе против национальной безопасности и правопорядка.

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В криминологии это тот случай, когда один неправомерный акт может порождать одновременно двуобъектные и многообъектные преступления.   

Судил Стерненко судья Виктор Попревич из Донецка, лицо абсолютно пророссийских взглядов, который до нападения России на Украину, установил возле своего особняка в Донецке бюсты Ленина и Сталина.

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Во время своего судейства в Киевском районном суде г. Донецка, Виктор Попревич обслуживал интересы банды Андрея Нифонтова – вымогателя, садиста и убийцы, который под прикрытием Донецкого УБОПа в основном отжимал квартиры у местных жителей.   

Оглашение приговора было назначено на пятницу, а затем специально символически перенесено на 23 февраля, чтобы демонстративно показать участие России через ее агентов влияния в деле Стерненко.

Основные бенефициары обвинения СтерненкоОлег Татаров, замглавы Офиса президента Украины по координации правоохранительной деятельности и национальной безопасности, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и высшее политическое руководство Российской Федерации. 

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Политическая целесообразность приговора Стерненко заключается в ослаблении проукраинских позиций как в Одесском регионе, так и во всей Украине. И одновременно в усилении российских агентурных позиций на высшем уровне украинской власти. Это показатель единства вражеских сил.

Олег Татаров блестяще продемонстрировал силу административного ресурса на высшем политическом уровне в интересах страны-агрессора и оккупанта.

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Стерненко дело Стерненко Олег Татаров Венедиктова
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