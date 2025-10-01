Диктатор Беларуси делает вид, что забыл о своем соучастии в агрессии против Украины

Я не знаю, где так странно нагрешил украинский народ, но с кармой у нас постоянно странный перекос.

Есть в этом мире у нас партнеры, есть конкуренты, тут все как у людей. Друзей в геополитике не бывает, в этом мы уже убедились, тут тоже все нормально.

Проблема в другом. С завидным упорством разного рода какие-то грязные и агрессивные персонажи упорно набиваются нам в "родственники". Российские оккупанты даже после подлого нападения, после всех военных преступлений и бомбежек мирных городов иногда по привычке начинают рассказывать про "братский народ".

И они оказались не уникальными.

Тут картофельный диктатор Беларуси присоединился к хору из сумасшедшего дома. Обиделся на украинского президента Зеленского. И сказал, что до сегодняшнего дня считал его… своим сыном.

Серьезно?! Папаша, да вы одним этим заявлением среднего психиатра доведете до профессионального оргазма. Чтобы защитить научную степень, достаточно за Лукашенко просто записывать. Сделать обход вокруг него и спросить – какие у вас отношения с сыном? И все, бинго, – доктор наук!

Я понимаю, что в силу возраста и должности "пюрер" немного выпадает из реальности, но не настолько же. Ну, он же не хуже нас должен помнить события последних лет?

Лукашенко озвучивал громкие заявления про дружбу с Украиной. Возмущенно "гарантировал", что никогда с территории Беларуси в Украину не придут враги.

Но 24 февраля 2022 года именно с территории Беларуси к нам ворвались орды "заблудившихся". И пошли прямо на Киев. Именно те, кто заходил из Беларуси, "прославились" расправами над мирным населением, кстати. Лукашенко стоило бы это знать.

Что можно еще добавить к этой картинке подлого удара и почетному званию клятвопреступника? Через Беларусь мародеры активно отправляли все награбленное в домах украинцев. Картинка была настолько масштабная, что от стыда приличный политик мог бы "сходить к пруду без возвращения". Именно с территории Беларуси по Украине летели ракеты и дроны. По военным и по мирным жителям. Без разбора и пощады. Несли смерть, разрушение и слезы.

Это все факты, и не из истории времен половцев и печенегов. Это все последние четыре года. Даже при некотором старческом маразме "пюрера" трудно было бы все это забыть.

Мы же не забыли. И заслуженно считаем его военным преступником. Тут нет никаких смягчающих – это беспринципный враг и военный преступник. Так считают все. От младшего сержанта Сазонова до верховного главкома Зеленского. Заслуженно считают.

И тут вдруг этот злодей и фашистюга выдает – "я считал Зеленского своим сыном! Неблагодарный!"

Тут точно нужен врач. Недружелюбно настроенный психиатр. А потом очень злой и беспринципный стоматолог. А потом еще более злой и менее гуманный проктолог.

В общем, тут нужно комплексное лечение...

