Диктатор Білорусі вдає, що забув про свою причетність до агресії проти України

Я не знаю, де український народ так дивно згрішив, але з кармою у нас постійно дивний дисбаланс.

У цьому світі у нас є партнери, є конкуренти, тут все як у людей. Друзів у геополітиці не буває, ми в цьому вже переконалися, тут теж все нормально.

Проблема в іншому. З вартим заздрості завзяттям різноманітні брудні та агресивні персонажі наполегливо намагаються стати нам "родичами". Російські окупанти навіть після підступного нападу, після всіх воєнних злочинів та бомбардувань мирних міст іноді за звичкою починають розповідати про "братній народ".

І вони виявилися не унікальними.

Тут картопляний диктатор Білорусі приєднався до хору з божевільного будинку. Образився на президента України Зеленського. І сказав, що до сьогоднішнього дня вважав його... своїм сином.

Серйозно?! Татусю, та ви ж одним цим твердженням доведете середнього психіатра до професійного оргазму. Щоб захистити науковий ступінь, достатньо просто записувати за Лукашенком. Обійти його та запитати – які у вас стосунки із сином? І все, бінго, – доктор наук!

Я розумію, що через вік та посаду "пюрер" трохи відірвався від реальності, але ж не настільки. Ну, він же не гірше за нас повинен пам'ятати події останніх років?

Лукашенко робив гучні заяви про дружбу з Україною. З обуренням "гарантував", що вороги ніколи не прийдуть в Україну з території Білорусі.

Але 24 лютого 2022 року саме з території Білорусі на нас напали орди, що "заблукали". І вони пішли прямо на Київ. Саме ті, хто входив із Білорусі, "прославилися" розправами над мирним населенням, до речі. Лукашенко варто було б це знати.

Що ще можна додати до цієї картини підступного удару та почесного звання порушника присяги? Через Білорусь мародери активно відправляли все награбоване з будинків українців. Картина була настільки масштабною, що від сорому порядний політик міг би "піти до ставка без повернення". Саме з території Білорусі по Україні летіли ракети та дрони. По військових та мирних жителях. Без розбору та пощади. Несли смерть, руйнування та сльози.

Це все факти, і не з історії часів половців та печенігів. Це все останні чотири роки. Навіть із деяким старечим маразмом "пюрера" було б важко все це забути.

Ми ж не забули. І заслужено вважаємо його воєнним злочинцем. Тут немає жодних пом'якшувальних обставин – це безпринципний ворог і воєнний злочинець. Так вважають усі. Від молодшого сержанта Сазонова до верховного головнокомандувача Зеленського. Заслужено вважають.

І тут раптом цей лиходій і фашист випускає із себе – "я вважав Зеленського своїм сином! Невдячний!"

Тут точно потрібен лікар. Не надто доброзичливий психіатр. А потім дуже злий і безпринципний стоматолог. А потім ще зліший і менш гуманний проктолог.

Загалом, тут потрібне комплексне лікування...

