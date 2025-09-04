Это изменит представление, на котором держится Путин: "Россия непобедима". Иначе нас будут вести к уничтожению от паузы до паузы в войне

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Валерия Чалого:

Россия понимает только силу, поэтому целями для новых украинских ракет должны стать не только военные объекты, но и символы российского "величия";

Кремль нужно разрушить в прямом смысле – снести его стены;

это необходимо в том числе для того, чтобы с Украиной считались;

ближайшие годы определят, войдет ли Украина в европейское пространство безопасности или останется территорией постоянного конфликта;

вопрос, который уже нужно ставить: какой будет Украина после войны.

