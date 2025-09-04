Мнение
думки вголос
Продемонстрировать силу: Кремль нужно уничтожить буквально, физически, вместе с мавзолеем
Валерий Чалый
дипломат, посол Украины в США (2015-2019)
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Валерия Чалого:
- Россия понимает только силу, поэтому целями для новых украинских ракет должны стать не только военные объекты, но и символы российского "величия";
- Кремль нужно разрушить в прямом смысле – снести его стены;
- это необходимо в том числе для того, чтобы с Украиной считались;
- ближайшие годы определят, войдет ли Украина в европейское пространство безопасности или останется территорией постоянного конфликта;
- вопрос, который уже нужно ставить: какой будет Украина после войны.
Смотрите полное интервью с Валерием Чалым на нашем YouTube-канале.
