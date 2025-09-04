Думка
Продемонструвати силу: Кремль має бути зруйновано буквально, фізично, разом з мавзолеєм
Валерій Чалий
дипломат, посол України в США (2015-2019)
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Валерія Чалого:
- Росія розуміє тільки силу, тому ціллю для нових українських ракет мають стати не лише військові об'єкти, але й символи російської "величі";
- Кремль потрібно зруйнувати у прямому сенсі – знести його стіни;
- це потрібно, зокрема, для того, щоб Україну поважали;
- найближчі роки визначать, чи увійде Україна у безпековий європейський простір, чи залишиться територією постійного конфлікту;
- питання, яке вже потрібно ставити: якою буде Україна після війни.
Дивіться повне інтерв'ю з Валерієм Чалим на нашому YouTube-каналі.
