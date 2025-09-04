Це змінить уяву, на якій тримається Путін: "Росія непереможна". Інакше нас вестимуть до знищення від паузи до паузи у війні

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Валерія Чалого:

Росія розуміє тільки силу, тому ціллю для нових українських ракет мають стати не лише військові об'єкти, але й символи російської "величі";

Кремль потрібно зруйнувати у прямому сенсі – знести його стіни;

це потрібно, зокрема, для того, щоб Україну поважали;

найближчі роки визначать, чи увійде Україна у безпековий європейський простір, чи залишиться територією постійного конфлікту;

питання, яке вже потрібно ставити: якою буде Україна після війни.

Дивіться повне інтерв'ю з Валерієм Чалим на нашому YouTube-каналі.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net