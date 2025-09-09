Украинцы выбирают не чужие ценности, а свои. И так получилось, что те же ценности выбрали в Европе, но не в России

Чем проевропейские политики лучше пророссийских? Ведь и те, и другие продвигают ценности чужих стран.

Объясняю для тех, кто не понимает.

Россия убивает украинцев. Европа не убивает украинцев.

Россия бросает миллионы своих граждан на смерть и убийство. Европа этого не делает.

Россия разжигает ненависть на почве национальности, сексуальной ориентации или религиозной принадлежности. Европа предоставляет равные права всем.

Европа – это права человека. Россия – это бесправие.

Европа – это открытые рынки. Россия – это превращение нефти, газа и зерна в оружие.

Европа – это самоуправление общин. Россия – это самодержавие.

Европа стремится к разнообразию. Россия стремится стереть идентичности.

Европа – это высокий уровень жизни и социальная защита. Россия – это деньги на войну, а для людей – нищета.

Просто выберите, какие ценности вам ближе.

Украинцы и русские убивают друг друга, и для тех, кто не видит разницы, существует большое искушение объявить их равно виновными в войне.

Но есть одно отличие. Это они пришли к нам с войной, а мы у себя дома.

Моральный релятивизм обращает внимание на внешние признаки, а не на мотивы.

Защитник отечества и киллер – оба стреляют в живых людей. Мать и похититель детей – оба держат детей на руках, прижимая к себе. Предприниматель и грабитель – оба входят в банк с чемоданчиками. Проевропейские и пророссийские политики распространяют идеи других стран. Какая разница?

Если вы не видите разницы, значит, вам всё равно.

