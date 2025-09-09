Українці обирають не "чиїсь чужі" цінності, а свої. І так сталося, що ті ж цінності обрали в Європі, але не в Росії

Чим проєвропейські політики краще за проросійських? Адже і ті, й ті просувають цінності чужих країн.

Пояснюю для тих, хто не розуміє.

Росія вбиває українців. Європа не вбиває українців.

Росія кидає мільйони своїх громадян на вбивство і смерть. Європа не робить цього.

Росія роздмухує ненависть на ґрунті національності, сексуальної орієнтації чи конфесійної приналежності. Європа дає рівні права усім.

Європа – це права людини. Росія – це безправ'я.

Європа – це відкриті ринки. Росія – це перетворення нафти, газу, зерна на зброю.

Європа – це самоврядування громад. Росія це самодержав'я.

Європа прагне різноманітності. Росія прагне стерти ідентичності.

Європа – це високий рівень життя та соціальний захист. Росія – це гроші на війну, а людям злидні.

Просто оберіть, які цінності вам ближче.

Читайте також Когнітивна війна, якою ми її тепер знаємо

Українці й росіяни вбивають одне одного, і для тих, хто не бачить різниці, є велика спокуса оголосити їх рівно винними у війні.

Але є одна різниця. Це вони до нас прийшли з війною, а ми у себе вдома.

Моральний релятивізм дивиться на зовнішні ознаки, а не на мотиви.

Захисник батьківщини й кілер обидва стріляють у живих людей. Мама й викрадач дітей обидва несуть дітей на руках, притиснувши до себе. Підприємець і грабіжник обидва заходять в банк з валізками. Політики проєвропейські та проросійські поширюють ідеї інших країн. Яка різниця?

Якщо ви не бачите різниці, значить, вам все одно.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net