Проросійські та проєвропейські: різниця, яка коштує життя
Чим проєвропейські політики краще за проросійських? Адже і ті, й ті просувають цінності чужих країн.
Пояснюю для тих, хто не розуміє.
Росія вбиває українців. Європа не вбиває українців.
Росія кидає мільйони своїх громадян на вбивство і смерть. Європа не робить цього.
Росія роздмухує ненависть на ґрунті національності, сексуальної орієнтації чи конфесійної приналежності. Європа дає рівні права усім.
Європа – це права людини. Росія – це безправ'я.
Європа – це відкриті ринки. Росія – це перетворення нафти, газу, зерна на зброю.
Європа – це самоврядування громад. Росія це самодержав'я.
Європа прагне різноманітності. Росія прагне стерти ідентичності.
Європа – це високий рівень життя та соціальний захист. Росія – це гроші на війну, а людям злидні.
Просто оберіть, які цінності вам ближче.
Українці й росіяни вбивають одне одного, і для тих, хто не бачить різниці, є велика спокуса оголосити їх рівно винними у війні.
Але є одна різниця. Це вони до нас прийшли з війною, а ми у себе вдома.
Моральний релятивізм дивиться на зовнішні ознаки, а не на мотиви.
Захисник батьківщини й кілер обидва стріляють у живих людей. Мама й викрадач дітей обидва несуть дітей на руках, притиснувши до себе. Підприємець і грабіжник обидва заходять в банк з валізками. Політики проєвропейські та проросійські поширюють ідеї інших країн. Яка різниця?
Якщо ви не бачите різниці, значить, вам все одно.
