Протесты были, а никакого госпереворота не случилось. Почему? Мнение из Офиса президента

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что 1 декабря в Украине якобы готовится государственный переворот с участием россиян и самого богатого украинца Рината Ахметова. Вчера возле Офиса президента действительно прошла акция протеста оппозиции против политики Зеленского. Но госпереворота не случилось.

LIGA.net спросила Офис президента, что все это значит. Вот ответ Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента Украины.

Когда все взгляды устремлены на "заговорщиков", им довольно неудобно под яркими софитами брутально захватывать "почту и телеграф", потому что такие действия возможны только врасплох, когда их никто не ожидает.

Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти.

Появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины, к возможным деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков и организаций, к возможным агрессивным шагам с российской стороны. А они несомненно последуют, как только государство резко институционально ослабеет. Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический.

Есть соответствующее серьезное внимание западных политиков и дипломатов к происходящему. Все это не могло не сказаться на том, какие организации и политики присутствовали вчера на улице, сколько вообще там было людей, и чем закончилась эта акция.

Все-таки защита демократических институций и нормального функционирования государства – это вполне справедливая задача, в отличие от попыток тех же традиционных политических и экономических игроков использовать людей на улицах для того, чтобы протиснуться куда-то во власть и получить что-то от государства.

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