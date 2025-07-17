Кто бы ни возглавил Кабмин, Банковая всё равно будет выше, а её голос – более начальственным и более влиятельным

Было бы наивно надеяться, что Офис президента предложит пост премьера кому-то из оппозиции или носителям большего рейтинга доверия – Залужному или Буданову.

Первые намертво вычеркнуты из перспектив вхождения в какое-либо "правительство единства", потому что, как показывает время и опыт, Банковой в первую очередь нужно "правительство лояльности". Буданов и Залужный могли бы стать альтернативным центром влияния, а значит, технологически их выгодно держать в тени, чтобы не спровоцировать стремительный политический старт.

Перезагрузка правительства – это скорее ответ западным партнёрам: мол, дом иногда (даже во время войны) готовы проветривать. Вряд ли это существенно повлияет на настроения внутри страны, давно понимающей, что из управленческих процессов вычеркнуты не только отдельные политические фигуры, но и целые институты.

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Нет смысла писать о систематическом нарушении процедур (и норм Конституции) – всё равно те, кто принимают решения, будут воспринимать эти замечания исключительно как "заказную" атаку.

Надо, очевидно, ещё глубже вдохнуть и просто выдохнуть, пока сама ситуация не заставит власть задуматься, насколько эффективна эта система. И пока время не заставит вернуться к структуризации и строительству устойчивых институтов.

Или когда сменится политическая команда, которая, нет, не вернёт старую систему управления, но хотя бы остановит управленческий хаос и пропишет принципы новой архитектуры власти уже в новых, послевоенных условиях.

Хотя, подозреваю, в некоторых кабинетах считают, что у нас как раз с этим полнейший порядок, и социальные лифты, сработавшие в 2019-м, доставили наверх лучших из лучших…

Новый состав правительства в целом будет таким же безликим и аморфным, как и предыдущий. И пока нет оснований верить, что Юлия Свириденко (ничего личного) – это не тот же Денис Шмыгаль, только в юбке. Потому что кто бы ни возглавил Кабмин, Банковая всё равно будет выше, а её голос – более начальственным и более влиятельным.

Разве что совместили бы посты премьера и главы ОП. Кстати, такого ещё в нашей истории не было. Так, может, чёрт с ним – пусть будет?

В новом правительстве на самом деле будет много действительно хороших людей. И даже профессионалов. Но все они уже в первый день будут лишены субъектности. Поэтому через год-два вы так же не будете знать их фамилий, как не знаете большинство тех, кто работал в правительстве Шмыгаля.

Несмотря на все эти невесёлые выводы, я желаю людям, которые станут министрами, сил. Потому что от того, в какую сторону крутятся шестерёнки, всё же многое зависит – не потонем ли мы все, находясь в одной лодке.

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