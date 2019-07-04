Пройдет ли Зеленский проверку Коломойским

Коломойский: на Востоке внутренний гражданский конфликт, русские войска там - это нормально, войну разжигают американцы, конфликт не был инспирирован Россией.

Путин: буду говорить с Зеленским когда он начнет прямые переговоры с сепаратистами, перестанет называть их сепаратистами и наконец признает, что это внутренний конфликт.

Богдан: надо просто дать им говорить на русском языке и они успокоятся и будем жить мирно

Зеленский?..

Коломойского так прижали американцы, что он теперь готов транслировать любую российскую пропаганду. Просто у него нет выбора. И это понятно. Либо он уведет Украину в русский мир, либо Украина отведет его к прокурору. Причем американскому. И там он окажется не в Барышевском районном суде. И даже не шестом окружном административном. Порешать не выйдет. А значит, это дорога в один конец. Дорога, которая, конечно же не нравится олигарху. И ему очень хочется спрятаться.

Спрятаться нынче от американского правосудия можно только в России, потому что после Израиля в Иран не поедешь. А Путину нужно снять санкции. А для этого нужно убрать Россию с повестки дня. Сделать переговоры прямыми. И тогда это только "гражданский конфликт" в Украине. Из-за языка. И Россия тут уже ни при чём.

И не имея другого пути Коломойский помогает Путину. Ничего личного, только бизнес. В 2014 был врагом номер 1 для Путина, теперь – первый друг. И то и то – только бизнес. В 2014 году это позволяло садится на потоки и выкачивать нефть, выводя деньги заодно из Привата, а теперь спасает его от наказания за грехи. И сейчас Коломойский так же активно продвигает план Путина-Медведчука, план капитуляции, как активно в 2014 году играл роль патриота.

Но его проблемы. Наши же проблемы, что его словами говорит глава администрации президента. Простите, глава офиса президента. Который так или иначе повторяет тезисы, средние между высказываниями Путина и Коломойского. Очень близкий к президенту человек. И можно подумать, что так думает и президент. И тогда нас ждет трагедия. Потому что если он попытается реализовать этот план, то вспыхнет такой Майдан, которого мы еще не видели. И удар по Украине будет очень сильный.

Это выгодно Путину, которому нужно дестабилизировать Украину. Это выгодно Коломойскому, которому «хоть трава не расти», главное не улететь в США.

Это не выгодно Зеленскому. Но понимает ли он это, тоже вопрос. Мы этого не знаем. Мы не знаем, что в голове у Зеленского. Тем более, что во время выборов он сказал, что готов на мир «любой ценой» и ему плевать на рейтинг. После выборов было много правильной коммуникации от него. Но почему тогда глава офиса повторяет за Коломойским и Путиным? Почему глава офиса президента говорит, что выступления против Шария и Клюева - это зло, одновременно с тем, что Коломойский в интервью говорит, что в режиме Януковича не было ничего плохого. Означает ли это, что и люстрация была не нужна?

Тест Коломойским – самый главный тест для Зеленского. И не только в связи с ПриватБанком. Путь, на который Коломойский толкает Зеленского, выгоден прежде всего Коломойскому. И Зеленский может по нему пойти. Как он уже послушался Коломойского, назначив Богдана. Как он уже послушался Коломойского, начав встречаться с олигархами один на один, что вылилось в странные договоренности и точно не похоже на деолигархизацию.

Негативный результат по тесту Коломойского может нанести непоправимый ущерб экономике Украины, если Коломойскому дадут реализовать план по ПриватБанку. Негативный результат по тесту Коломойского может уничтожить украинскую государственность, если Коломойскому удастся продвинуть план Медведчука-Путина.

Какого следующего совета Коломойского послушается Зеленский? Что из того, что говорит Коломойский, созвучно с тем, что думает Зеленский?

(Источник - блог автора)