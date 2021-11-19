Путин формирует новые кризисы. Его цель – второй этап передела постсоветского пространства

Планы президента РФ Владимира Путина не ограничиваются установлением контроля над Украиной. Он хочет запустить второй этап передела постсоветского пространства после 2014 года, когда были захвачены Крым и часть Донбасса.

И действует он, как дзюдоист, формируя один кризис за другим – энергетический, миграционный и военный. Не только для Украины, но и для всей Европы, истощая ее способность противиться гибридной агрессии и устраивая тест, способна ли Европа сохранять преданность ценностям или готова на убийственные компромиссы.

Путин также подталкивает "Старую Европу" к договоренностям без Украины и через нашу голову.

Парадоксально, но эта ситуация открывает нам новые возможности. Играть на опережение свою игру и поднимать ставки. Требовать новых решений в энергетике и участия Евросоюза в развитии новой европейской границы с Беларусью, ведь это и безопасность ЕС.

Требовать закрытия белорусской границы с ЕС, ведь со стороны Беларуси обращение с мигрантами должно быть приравнено к миграционному терроризму.

Гарантии на транзит и покупку газа в ЕС.

Солидарность – это не слова и заявления, а стратегии и действия. И именно их нам сейчас очень не хватает.

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