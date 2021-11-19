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Путин формирует новые кризисы. Его цель – второй этап передела постсоветского пространства

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Путин формирует новые кризисы. Его цель – второй этап передела постсоветского пространства

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
19.11.2021, 10:07

Украине уже не нужна солидарность со стороны Европы, а ее конкретные действия

Планы президента РФ Владимира Путина не ограничиваются установлением контроля над Украиной. Он хочет запустить второй этап передела постсоветского пространства после 2014 года, когда были захвачены Крым и часть Донбасса.

И действует он, как дзюдоист, формируя один кризис за другим – энергетический, миграционный и военный. Не только для Украины, но и для всей Европы, истощая ее способность противиться гибридной агрессии и устраивая тест, способна ли Европа сохранять преданность ценностям или готова на убийственные компромиссы.

Путин также подталкивает "Старую Европу" к договоренностям без Украины и через нашу голову.

Парадоксально, но эта ситуация открывает нам новые возможности. Играть на опережение свою игру и поднимать ставки. Требовать новых решений в энергетике и участия Евросоюза в развитии новой европейской границы с Беларусью, ведь это и безопасность ЕС.

Требовать закрытия белорусской границы с ЕС, ведь со стороны Беларуси обращение с мигрантами должно быть приравнено к миграционному терроризму.

Гарантии на транзит и покупку газа в ЕС.

Солидарность – это не слова и заявления, а стратегии и действия. И именно их нам сейчас очень не хватает.

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