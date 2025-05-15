У американцев, а точнее у друзей Трампа, была идея — поехать в Стамбул, просто чтобы понять, всерьёз ли настроен Путин. И уже дальше действовать соответственно.

Что ж, Путин оказал им услугу. Они смогут немного сэкономить бюджет на билетах в Турцию и порадовать Илона Маска. В тот момент, когда Путин обнародовал свой список переговорщиков, все получили свои ответы.

Казалось, Трамп сделал для Путина всё. Он нашёл его в грязи, вытащил, отряхнул и расстелил перед ним красную дорожку обратно в большую игру. Казалось бы, такой шанс выпадает раз в жизни. Надо хватать. Если ты, конечно, рациональный игрок.

Ещё в конце прошлого года основной вопрос был: "Что у Путина в голове?" То есть что он сделает в такой момент. Что ж, ответ мы получили.

В российскоимперской традиции это называется "головокружение от успехов". Оказалось, что в грязи Путину комфортно. И он может там ещё посидеть. Ему оказалось мало.

И по сути он провёл Трампа Мединским по губам. И не только Трампа. Даже его друзей из БРИКС.

Мы не знаем, что там думает Китай. Но президент Бразилии после встречи в Пекине с сияющим Си решил возвращаться домой через Москву, чтобы уговорить Путина поехать в Стамбул. И только те, кто верит в плоскую Землю, могут подумать, что Москва лежит по пути между Пекином и Бразилией. И вот этот президент Бразилии делает крюк и потом сидит четыре часа в самолёте, потому что Путин занят. Так что единственное, что может порадовать Трампа, — что Мединским по губам провели не только его.

Что дальше? В нормальной ситуации мы бы точно подошли к заветному моменту, когда Трамп наконец публично признаёт, что Путин — это х@йло, начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы бы назвали этот момент "ошибка резидента", когда Путин перегнул и ошибся. Тем более мы уже видели признаки раздражения Трампа в его постах, когда он посягнул на святое — на личную победу Путина во Второй мировой.

Но это — в нормальной ситуации. А у нас — Трамп. Которому придётся признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой "невыигрыш". Сделать то, что на фондовом рынке называют "зафиксировать убыток". Но Трамп же не ошибается. Это всем известно.

Так что это из разряда фантастики. Чудеса.

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Тем более Путин снова спрятал свой вялый "Орешник", и Трамп может за это зацепиться. И мы пойдём по новому кругу. И даже будем говорить с этим мерзким Мединским. Интересно, правда, кого выберут достойным для этого дела…

Есть ли у нас выбор? Есть ли у Украины и Европы другая разумная стратегия? Есть ли приятный вариант? Увы, после выбора американцев другой стратегии не осталось…

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