У американців, а точніше у друзів Трампа, була думка, що треба поїхати в Стамбул, просто щоб дізнатися, чи налаштований Путін серйозно. І щоб далі діяти відповідно.

Що ж, Путін зробив їм послугу. Вони зможуть ще трошки зекономити для бюджету на квитках до Туреччини й порадувати Ілона Маска. В той момент як Путін оприлюднив свій список перемовників, всі отримали свої відповіді.

Здавалося, Трамп зробив все для Путіна. Він знайшов його у багні, витяг, обтрусив і розстелив перед ним червоний хідник до повернення у велику гру. Здавалося, такий шанс випадає раз у житті. Треба хапати. Якщо, звісно, ти раціональний гравець.

Ще в кінці минулого року основне питання було: "Що в голові у Путіна?" Тобто що він зробить у такий момент. Що ж, відповідь ми отримали.

У російськоімперській традиції це називається "головокружение от успехов". Виявилось, що у багні Путіну комфортно. І він може там ще посидіти. Йому виявилось мало.

І фактично він поводив Трампа Мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС.

Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразилії після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутися додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робить крюк і потім сидить чотири години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине, що мало б порадувати Трампа, що Мединським по губах поводили не тільки його.

Що далі? В нормальній ситуації ми точно б підійшли до омріяного моменту, коли Трамп нарешті публічно визнає, що Путін — це х@йло, починає вводити санкції та писати злі пости. Ми б назвали цей момент "помилка резидента", коли Путін передавив і помилився. Тим більше ми вже бачили прояви роздратування Трампа у його постах, коли він зазіхав на святе, на особисту перемогу Путіна у Другій світовій.

Але це ж в нормальній ситуації. А у нас — Трамп. Який має визнати не тільки помилку резидента, але й свою помилку. Свій "невиграш". Зробити те, що на фондовому ринку називають "зафіксувати збиток". Але ж Трамп не помиляється. Це всім відомо.

Так що це щось із розряду фантастики. Дива.

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Тим більше Путін знову сховав свій вʼялий "Орєшнік", і Трамп може за це вчепитися. І ми підемо новим колом. І навіть будемо говорити з цим мерзотним Мединським. Цікаво, правда, кого оберуть достойним цієї справи….

Чи є у нас вибір? Чи є інша розумна стратегія в України і Європи? Чи є приємний варіант? На жаль, після вибору американців іншої стратегії не лишилось…

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