Трамп, якщо дійсно хоче до раю, якщо він у нього вірить і щиро сподівається туди потрапити, має зрозуміти, що між ним і раєм стоїть Путін

Якщо і зараз Трамп збереже віру, що Путін хоче з ним і заради нього домовитися…

Сьогодні вночі ракети й дрони знов полетіли на голови мешканців мирних українських міст, розташованих далеко від лінії фронту. Київ, Львів, навіть Мукачево. Але основна уражена ціль, де не працює жодна ППО, це Трамп.

Насправді Путін публічно і показово принизив Трампа. Чому він це вирішив зробити зараз, хтозна. Що там у цій голові ніхто не розбере. Але факт залишається фактом.

Не пройшло й тижня після червоної доріжки. Після американських солдатів на колінах. А Путін в один день відкинув усе, на що сподівався Трамп і що він бачив як свою перемогу.

Росіяни заявили, що жодної зустрічі Путіна й Зеленського не буде. Відкинули варіант з гарантіями, про які союзники так жваво говорили. Ще й на цю тему випустивши із клітки свого ручного ведмедика, карликового алкоголіка, якого може спеціально для цього вивели із запою. А потім вдарили по українських містах. А вони утримувалися від цього кілька тижнів, намагаючись не дратувати Трампа. Але вдарили.

Щоб поставити жирну крапку.

І кожна з цих подій окремо, особливо сольний виступ карликового алкоголіка, могли б бути випадковістю. Але ж не всі разом. В один день.

От що відбувається, коли Путін відчуває слабкість. А він відчув її на Алясці. Трамп зробив усе для цього.

Може, тепер Трамп нарешті зрозуміє, що вести перемовини з Путіним можна тільки з позиції сили? Має ж він, нарешті, колись це зрозуміти?? Ну, чорт забирай!

Щоб Путін сів за стіл перемовин по справжньому потрібні санкції та зброя, а не червона доріжка.

Сьогодні вночі він бив по українцях. Але принизив він Трампа. І США. І має ж Америка від цього втомитись?

І так, рабів до раю не пускають. Говорять в Україні. І треба про це розповісти Дональду.

І Трамп, якщо дійсно хоче до раю, якщо він у нього вірить і щиро сподівається туди потрапити, має зрозуміти, що між ним і раєм стоїть Путін. Місце якого у пеклі. І треба зробити все, щоб його туди відправити. А інакше і Трампу не потрапити до раю.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net