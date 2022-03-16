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Путин так хотел возродить СССР: 2 кг сахара в одни руки у россиян уже есть. Мы же стоим

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Путин так хотел возродить СССР: 2 кг сахара в одни руки у россиян уже есть. Мы же стоим

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
16.03.2022, 00:54

Все идет по плану. По украинскому плану. Не путинскиому

Ситуация на фронтах

Враг остановился почти по всем направлениям.

Украинские военные отразили очередной штурм Харькова, под Мариуполем зажмурили еще одного российского генерала, а на аэродроме Херсона уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Оккупанты в панике убегают из-под Николаева в Крым.

На отдельных направлениях Украина переходит в контрнаступление.

Есть хорошие новости с северного направления – наши гряды хорошо поработали по русне в этот вечер.

С такими темпами скоро можно будет планировать летний отпуск в Крыму.

Санкции против РФ

США планируют заблокировать морскую торговлю с фашистской Россией, а ЕС уже ввел ограничения на торговлю с РФ железом и сталью и запретил инвестиции в ее энергетический сектор. Под санкции также попала новая порция нацистских стратегических предприятий.

Разрушением российской экономики доволен. Но можно и ускориться.

Международная поддержка Украины

Продолжается непрерывная финансовая и военная помощь Украине со стороны союзников. Всемирный банк выделил нам еще $200 млн, а Эстония и некоторые другие страны направили боеприпасы и снаряжение.

Лэнд-лиз в действии.

Что там в Мордоре

У россиян все идет с опережением плана: возвращение в желанный СССР не за горами.

Во многих регионах сахар, соль, крупы и макароны уже начали отпускать не более 2 кг на человека. Скоро будут выдавать всем поровну и по карточкам, и коммунизм будет построен.

Прогнозируемая дата дефолта сместилась на ближайшее будущее, и крючок может наступить уже через две недели.

О приближении большой задницы начали догадываться и российские пропагандисты: массовое увольнение из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, НТВ, Первого канала и других помоек.

Ну, и пнули еще РФ из ПАСЕ.

Изоляция, дефолт, коллапс экономики.

В общем, все идет по плану.

Демилитаризация и денацификация России продолжается. Все будет Украина!

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