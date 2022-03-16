Путин так хотел возродить СССР: 2 кг сахара в одни руки у россиян уже есть. Мы же стоим

Ситуация на фронтах

Враг остановился почти по всем направлениям.

Украинские военные отразили очередной штурм Харькова, под Мариуполем зажмурили еще одного российского генерала, а на аэродроме Херсона уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Оккупанты в панике убегают из-под Николаева в Крым.

На отдельных направлениях Украина переходит в контрнаступление.

Есть хорошие новости с северного направления – наши гряды хорошо поработали по русне в этот вечер.

С такими темпами скоро можно будет планировать летний отпуск в Крыму.

Санкции против РФ

США планируют заблокировать морскую торговлю с фашистской Россией, а ЕС уже ввел ограничения на торговлю с РФ железом и сталью и запретил инвестиции в ее энергетический сектор. Под санкции также попала новая порция нацистских стратегических предприятий.

Разрушением российской экономики доволен. Но можно и ускориться.

Международная поддержка Украины

Продолжается непрерывная финансовая и военная помощь Украине со стороны союзников. Всемирный банк выделил нам еще $200 млн, а Эстония и некоторые другие страны направили боеприпасы и снаряжение.

Лэнд-лиз в действии.

Что там в Мордоре

У россиян все идет с опережением плана: возвращение в желанный СССР не за горами.

Во многих регионах сахар, соль, крупы и макароны уже начали отпускать не более 2 кг на человека. Скоро будут выдавать всем поровну и по карточкам, и коммунизм будет построен.

Прогнозируемая дата дефолта сместилась на ближайшее будущее, и крючок может наступить уже через две недели.

О приближении большой задницы начали догадываться и российские пропагандисты: массовое увольнение из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, НТВ, Первого канала и других помоек.

Ну, и пнули еще РФ из ПАСЕ.

Изоляция, дефолт, коллапс экономики.

В общем, все идет по плану.

Демилитаризация и денацификация России продолжается. Все будет Украина!

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