Путин так хотел возродить СССР: 2 кг сахара в одни руки у россиян уже есть. Мы же стоим

Ситуация на фронтах
Враг остановился почти по всем направлениям.
Украинские военные отразили очередной штурм Харькова, под Мариуполем зажмурили еще одного российского генерала, а на аэродроме Херсона уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Оккупанты в панике убегают из-под Николаева в Крым.
На отдельных направлениях Украина переходит в контрнаступление.
Есть хорошие новости с северного направления – наши гряды хорошо поработали по русне в этот вечер.
С такими темпами скоро можно будет планировать летний отпуск в Крыму.
Санкции против РФ
США планируют заблокировать морскую торговлю с фашистской Россией, а ЕС уже ввел ограничения на торговлю с РФ железом и сталью и запретил инвестиции в ее энергетический сектор. Под санкции также попала новая порция нацистских стратегических предприятий.
Разрушением российской экономики доволен. Но можно и ускориться.
Международная поддержка Украины
Продолжается непрерывная финансовая и военная помощь Украине со стороны союзников. Всемирный банк выделил нам еще $200 млн, а Эстония и некоторые другие страны направили боеприпасы и снаряжение.
Лэнд-лиз в действии.
Что там в Мордоре
У россиян все идет с опережением плана: возвращение в желанный СССР не за горами.
Во многих регионах сахар, соль, крупы и макароны уже начали отпускать не более 2 кг на человека. Скоро будут выдавать всем поровну и по карточкам, и коммунизм будет построен.
Прогнозируемая дата дефолта сместилась на ближайшее будущее, и крючок может наступить уже через две недели.
О приближении большой задницы начали догадываться и российские пропагандисты: массовое увольнение из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, НТВ, Первого канала и других помоек.
Ну, и пнули еще РФ из ПАСЕ.
Изоляция, дефолт, коллапс экономики.
В общем, все идет по плану.
Демилитаризация и денацификация России продолжается. Все будет Украина!
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