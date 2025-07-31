Путин в войне против Запада ставит на неготовность европейцев давать ему отпор
Колонка впервые опубликована на Postimees.ee,
перепечатка с ведома и разрешения автора и редакции
Оптимисты допускают, что война России против Украины может закончиться в этом году. Пессимисты полагают, что война продлится еще не одно десятилетие. Но главное – никто не способен представить картину, как изменится мир после этой войны, какое будущее ждет Украину, и какая судьба ожидает Россию.
И хотя мы, жители Европы, в подавляющем большинстве желаем победы Украине и прилагаем для этого немало усилий в виде военной и гуманитарной помощи, я считаю реальной урозу, что у Владимира Путина есть шансы переломить ситуацию в свою пользу и вынудить к капитуляции не только Украину, но и Европу.
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