Путін у війні проти Заходу ставить на неготовність європейців давати йому відсіч
Колонка вперше опублікована на Postimees.ee,
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Оптимісти припускають, що війна Росії проти України може закінчитися цього року. Песимісти вважають, що війна триватиме ще не одне десятиліття. Але головне – ніхто не здатний уявити картину, як зміниться світ після цієї війни, яке майбутнє чекає на Україну, і яка доля чекає на Росію.
І хоча ми, жителі Європи, в переважній більшості бажаємо перемоги Україні і докладаємо для цього чимало зусиль у вигляді військової та гуманітарної допомоги, я вважаю реальною загрозу, що у Володимира Путіна є шанси переломити ситуацію на свою користь і змусити до капітуляції не тільки Україну, а й Європу.
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