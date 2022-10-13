Путин выбрал войну. А Украина решила защищаться. Ваше мужество вдохновляет весь мир

12 октября состоялась шестая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. В ней приняли участие представители почти 50 стран-членов НАТО и ее союзников. Открывал Рамштайн-6 министр обороны США Ллойд Остин своим докладом. Далее – адаптация на русский.

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Приятно видеть вас всех на шестом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сегодня нас объединяет общая цель – помочь Украине защитить свой суверенитет, свою территорию и свой народ от несправедливого и безосновательного нападения России.

Весь мир снова увидел, насколько агрессивно и жестоко воюет Владимир Путин, пренебрегая правилами ведения войны.

Последствия обстрелов городов Украины российскими войсками в последние дни – это убийства и ранения невинных мирных жителей, уничтожение целей, не имеющих никакого отношения к армии.

Но эти атаки России только усилили решимость украинского народа и еще больше объединили страны доброй воли из всех уголков Земли.

Поэтому мы снова собрались, чтобы поддержать неотъемлемое право Украины на защиту. И наши решительность и устойчивость в этом вопросе только возрастают.

Теперь все понимают, как началась война. Как отметил президент США Джо Байден, "никто не угрожал России, и никто, кроме России, не стремился к конфликту".

Путин выбрал войну. Но Украина решила защищаться и показала отличные результаты.

Путин предположил, что у России достаточно мощностей, чтобы быстро завоевать всю Украину. Он предполагал, что может без особых препятствий взять Киев. Он предполагал, что Украина никогда не сможет осуществить контрнаступление, чтобы вернуть свою суверенную и оккупированную россиянами территорию в Харьковской области и за ее пределами. Он предполагал, что мир будет только созерцать, как он будет пытаться аннексировать еще четыре региона Украины. И он допустил, что мы не станем объединять усилия и не будем противостоять его имперской войне.

Сейчас мы видим, насколько ошибочны были его предположения. Просто посмотрите на поле сегодняшнего сражения, осмотритесь, как нас много в этой комнате.

Теперь Путин пытается мобилизовать больше сил и требует признать суверенную территорию Украины территорией России. Он нападает на гражданские цели и инфраструктуру в городах Украины, использует безответственные угрозы и риторику.

Но мы остаемся едины в достижении своей цели, сосредоточенными и решительными.

Свободные народы поняли фиктивность попытки России аннексировать украинские земли. Страны по всему миру не согласны видеть мир в парадигме Путина, где великие государства могут силой топтать границы. Население Европы и далеко за ее пределами отстаивало основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность наших стран.

Совместное желание укрепить нашу общую безопасность – то, что объединяет эту Контактную группу.

Правительства стран мира быстрыми темпами помогают украинским военным и финансово, и военным снаряжениям, и оружием, необходимым им для защиты своей страны и своих граждан. Результат – ежедневные очень заметные изменения на поле боя.

С момента нашей последней встречи в сентябре мы все наблюдали, как Украина добилась чрезвычайных успехов на поле боя. И несмотря на новые штурмы путинских войск, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от российской оккупации, вернули тысячи квадратных километров своей земли.

Эти победы принадлежат украинским воинам. Но помощь Контактной группы в сфере безопасности, обучение и поддержка были жизненно важными. Мы работали бок о бок. Это общий прогресс.

Поскольку изменился ход войны, изменилась и миссия Контактной группы.

Когда мы встречались в прошлом месяце, Контактная группа обязалась поддерживать самооборону Украины на долгосрочный период. Этим мы и занимаемся.

Потому что наша поддержка права Украины на самооборону не зависит от результата какой-либо конкретной битвы. Мы будем решительно поддерживать защитников Украины, что бы ни случилось.

Следовательно, эта Контактная группа едина в своей цели и решительна в ее достижении.

Мы продолжим наращивать обороноспособность Украины — для насущных нынешних потребностей и на отдаленную перспективу.

Члены этой группы предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов, а также гуманитарную и финансовую помощь. Мы также наращиваем инвестиции в наши промышленные производства, чтобы удовлетворить и оборонные потребности Украины, и собственные. И мое правительство глубоко отдано делу помощи Украине в защите от российской агрессии.

Две недели назад США объявили, что предоставляют Украине очередной пакет помощи в сфере безопасности в размере $1,1 млрд в рамках нашей Инициативы содействия безопасности Украине. Он включал в себя 18 дополнительных HIMARS и ракеты к ним, а также сотни транспортных средств, десятки радаров, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Мы выработаем и доставим эти высокоэффективные военные средства в течение следующих месяцев (а в некоторых случаях лет), несмотря на то что мы продолжаем обеспечивать первоочередные требования для самообороны Украины в режиме реального времени.

Только на прошлой неделе Джо Байден одобрил 22-е сокращение запасов США, чтобы как можно скорее предоставить еще больше базовых систем, которые помогли Украине добиться успеха на поле боя. Пакет включает в себя еще четыре HIMARS, 16 гаубиц M777, 75 000 снарядов 155 мм калибра.

Горжусь тем, что под руководством президента Байдена помощь США Украине с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля достигла примерно $16,8 млрд.

Глубоко благодарен нашим союзникам и партнерам, которые также продолжают помогать Украине защищать свою территорию. Наш слаженный командный подход помогает укрепить храбрых защитников Украины на долгосрочную перспективу.

А это значит, что нам нужно увеличить возможность помогать Украине именно сейчас. Активнее проводить программы обучения военных Украины. И это значит развивать инновационную базу нашей промышленности, поскольку мы предоставляем Украине инструменты, которые ей потребуются в скором времени.

В прошлом месяце мы говорили об объединении наших национальных директоров по вооружениям. И я рад сообщить, что их первая встреча была успешной и важным шагом к решению проблем промышленной базы, с которыми мы сталкиваемся.

Поэтому я с нетерпением жду продолжения нашей работы над нашими долгосрочными инвестициями — с учетом улучшения производства, совместимости и потенциала поддержки.

Теперь мне очень приятно, что к нам снова присоединились храбрые полководцы Украины. Позвольте мне еще раз поблагодарить моего дорогого друга, министра обороны Украины Алексея Резникова, за его выдающееся руководство. Разрешите также поздравить генерал-майора, командующего Объединенными силами Украины Эдуарда Москалева.

Мы очень благодарны за то, что вы сегодня здесь с нами. И мы знаем, насколько пострадал народ Украины в бесполезной захватнической войне России.

Мы наблюдали, как Путин пытается заставить необученных, ничего не подозревающих российских гражданских лиц отправиться на передовую. И мы увидели резкий контраст с Украиной, которая показала миру, что военная и моральная сила свободного народа, борющегося за свою демократию и суверенитет, преобладает во всех контекстах.

Это мужество вдохновляет всех нас.

И меня также вдохновляет тесная координация и сотрудничество между нациями доброй воли, способствовавшими такому прогрессу на поле боя. И меня также вдохновляет решительность лидеров в этом зале поддержать Украину в ее борьбе за свободу.

Эта Контактная группа и мир будут долгосрочно поддерживать самооборону Украины.

Мы объединимся, чтобы защитить основанный на правилах международный порядок, укрепляющий нашу общую безопасность.

И, как сказал президент Байден, мы будем на стороне защитников Украины столько, сколько потребуется.

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