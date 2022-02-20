Путин запустил "план Б". Президент Украины поставлен перед "дьявольским выбором"

Намеченное на 16 февраля вторжение России в Украину предсказуемо не состоялось, а все приготовления к нему были, по-видимому, блефом с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского и Запад буквально выполнять условия Минской капитуляции.

Этого, также предсказуемо, не произошло, и президент РФ Владимир Путин отступил, но не просто так, а на заранее подготовленные позиции. Теперь послушная ГосДума дала ему все основания признать террористические организации ДНР/ЛНР в любой момент, и он может легко использовать эту карту в следующем туре переговоров.

Иными словами, включился "план Б" по достижению все той же цели.

Президент Украины (причем, любой, не зависимо от фамилии и личных качеств) будет поставлен перед "дьявольским выбором":

- начать буквально выполнять Минск (переговоры с боевиками, выборы в присутствии иностранных войск, полная и безоговорочная амнистия, и т.д.)

- или, в противном случае, Россия официально выходит из минского процесса, признает "республики" и по их просьбе вводит туда войска – свои или, например, ОДКБ. Таким образом, Украина теряет шансы на реинтеграцию этих территорий надолго, если не навсегда.

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Ответным ходом наш президент может реагировать на это тоже либо выразив глубокое возмущение, но по факту принять закрепление "замороженного конфликта" с потерей территорий (что унизительно); либо объявив войну и попытавшись силой восстановить международно-признанные границы своей страны.

Итого, три варианта, один хуже другого... Но политическая экономика (да и политология во многих аспектах) – это, как раз, и есть циничная наука о выборе меньшего из зол.

Чтобы выбрать меньшее из зол, нужно проанализировать плюсы и минусы этих трех вариантов:

1. "Минск".

Плюсы:

а) Украина восстанавливает суверенитет над частью своей территории (Крым пока остается недосягаемым).

б) собственно, все... Если не считать довольно призрачной надежды с годами восстановить Донбасс (на это нужно очень много денег) и сделать тех, кто сейчас остался в ОРДЛО, патриотами Украины и европейцами. Напомню, что даже освобожденные территории до сих пор исправно голосуют за сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Минусы:

а) Суверенитет над ОРДЛО восстанавливается ценой размывания национального суверенитета. Возникает "якорь", тянущий в сторону России, – собственно, в этом ее главная цель.

О НАТО и ЕС можно забыть, любые другие движения в западную сторону тоже очень усложняются.

б) Увеличивается электоральная база пророссийских сил. Не критично, где-то на треть от нынешней – то есть с около 20% до меньше чем 30%, все равно без шансов взять власть в стране.

Но ставить палки в колеса им станет легче.

в) Учитывая консенсусную политическую культуру Украины (но не Донбасса!), страна становится еще менее управляемой. Есть целая наука о том, почему, чем глубже расколы, тем труднее приходить к общеприемлемым решениям.

Наглядный пример – Босния и Герцеговина, беспомощный протекторат ЕС, созданный Дейтонскими соглашениями.

г) Положительный пример другим потенциальным сепаратистам.

д) Ну и, наконец, психологический момент: для тех, кто проливал кровь и рисковал жизнью в противостоянии с боевиками и российской армией, это чистой воды капитуляция.

Нельзя исключить, например, что они устроят просто личный террор против главарей боевиков – если те, конечно, благоразумно не удерут в Россию. Впрочем, исходя из пункта "а", последняя их вряд ли захочет принимать: ей нужны агенты влияния в Украине.

В целом, это означает, что восстановление территориальной целостности состоится за счет того, что в тело Украины будет воткнут ничем не изолированный отравленный кол. Не говоря уже о том, что с очень высокой вероятностью такого президента, который начнет реально выполнять этот план (например, для начала согласится на прямые переговоры с "лидерами" боевиков), просто отстранят от власти силой, и тогда вступит в действие основной план врага – путч, как описано здесь.

2. "Война"

Плюсы:

а) "Естественная" реакция на посягательство на территориальную целостность страны. Проявление героизма, патриотизма и достоинства.

б) Если удастся, то есть шанс "переварить" враждебную на сегодня территорию, поскольку самые оголтелые сбегут или будут уничтожены (а оставшихся никто не помешает судить), пассивное большинство же примет сторону силы. Но это "если".

в) Пример остальным потенциальным сепаратистам, только теперь уже отрицательный.

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г) Урок для России.

д) В случае успеха (опять же, "если") беженцы с Донбасса получают возможность вернуться домой (в первом сценарии – вряд ли, потому что по "Минску" при власти в регионе остаются те самые бандиты, от которых люди бежали).

Если, конечно, они захотят такой возможностью воспользоваться...

Минусы:

Собственно, один, но очень большой: "если", плюс огромные потери.

Шанс выиграть такую войну ничтожный, поскольку противник во много раз сильнее. Особенно плохо, что у него есть полное господство в воздухе – а это именно тот фактор, который исторически позволял маленьким армиям побеждать большие (как Израилю, США в Ираке, нацистской Германии в 1939-1942 годах, пока СССР не получил господства в воздухе.

Сторонники тотальной войны часто приводят в пример Финляндию. Но, если присмотреться внимательнее, она ведь войну-то проиграла. Да, нанесла большой урон врагу и отстояла независимость, но потеряла огромную территорию и на много десятилетий осталась с ограниченным суверенитетом, а это именно то, чего хочет избежать Украина.

Конечно, есть надежда, что когда-нибудь сложится благоприятный момент, и Украина сможет вернуть себе временно оккупированные территории (если захочет), как это сделали хорваты с "Сербской Краиной". Но им удалось только потому, что они дождались ослабления Сербии.

Ну и, не в последнюю очередь, вряд ли такую войну поддержат наши союзники. А без их помощи еще больше шансов, что она закончится плохо для Украины.

При этом, цена поражения будет огромной: кроме непосредственных потерь и в армии, и среди мирного населения, ничто не помешает Кремлю оккупировать Украину (может быть, за исключением территории бывшей ЗУНР), зачистить от активных патриотов, и поставить лояльного наместника. А то и вообще, как они угрожают, покончить с украинской государственностью.

И потребуются еще десятилетия борьбы, со множеством жертв, для того, чтобы восстановить хотя бы нынешнюю, далеко не совершенную, ситуацию.

То есть "материальное ожидание" результата – очень глубоко в минусе: ничтожная вероятность победы с ограниченными положительным последствиями, и огромная вероятность поражения с катастрофическими последствиями.

3. "Унижение"

Плюсы:

а) Украина избавляется от призрака "Минска", избегает войны, и получает возможность спокойно и быстро развиваться – модернизироваться – вестернизироваться. Конечно, Кремль будет пытаться этому помешать как только может, но, во всяком случае, одним (и самым мощным) рычагом становится меньше.

Это, на самом деле, очень большой плюс: есть много примеров успешных стран, которые развивались несмотря на потерю территорий. Южная Корея, ФРГ (и межвоенная Германия), Кипр, Сербия, Китай/Тайвань.

Конечно, все эти случаи не без своих проблем, но они доказывают, что утрата части территории если и мешает развитию, то далеко не смертельно.

б) Не нужно выделять колоссальные средства на восстановление Донбасса. Возможно, даже удастся сэкономить на пенсиях тамошним жителям. Зато Россия получает на свою голову большую экономическую проблему, не меньшую, чем Крым.

в) Поскольку никаких прецедентов в украинской Конституции не создается, а путь к желанному для некоторых статусу российского протектората для ОРДЛО был тяжелым и кровавым, то, в отличие от ситуации с Крымом, мало вероятно, что кто-нибудь еще захочет повторить его.

Минусы:

а) Собственно, тоже один, но огромный: национальное унижение.

Конечно, по большому счету, фактически ничего не меняется – временная утрата контроля над ОРДЛО записана в Минске, и мы живем с этим восемь лет. Но Минск хоть как-то можно рассматривать как инструмент "урегулирования" с надеждой (хотя и очень призрачной) восстановить в этом месте международно признанные границы Украины.

Впрочем, если присмотреться внимательнее, то это – иллюзия: Украина, как и Финляндия в свое время, закономерно проиграла войну, и поражение было закреплено в Минске. К счастью, как и Финляндия, проиграла не полностью, сохранила независимость и суверенитет над бОльшей частью территории.

Но поражение есть поражение. Признание Россией террористических организаций ДНР/ЛНР" – не более чем другая, хотя и более явная, чем "Минск" его форма.

Однако, что очень важно, с фактической точки зрения "Минск" куда опаснее для будущего Украины. Поэтому мудрое решение в данной ситуации будет выбрать меньшее из зол, как бы это ни было унизительно (и как бы мне самому ни было противно это писать).

Суть важнее формы, а будущее страны важнее репутации ее президента. Тем более, что история рассудит, и, скорее всего, в пользу такого выбора. На самом деле, "замороженный конфликт" давно уже был наименьшим злом в этой ситуации.

Впрочем, расслабиться враг нам даст нескоро.

Главная проблема в третьем сценарии – это, на самом деле, расчет Кремля на то, что унижение может спровоцировать часть радикально настроенных "патриотов" на переворот, тем более, что их к этому будут подталкивать вражеские агенты. Вспомните историю с Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном (тем, который медведчуковский).

Можно по-человечески понять чувства этих людей, но нельзя позволить им воплотиться в действия.

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