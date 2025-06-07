Как у кого-то до сих пор хватает наглости и моральной гнилости говорить, что Россия "отвечает" на уничтожение ракетоносцев, – невозможно понять

Для тех, у кого удобная избирательная кратковременная память, напомню.

С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине более 10 000 ракет почти всех типов, которые имеются у неё на вооружении: крылатые, баллистические, аэро-баллистические, противокорабельные, тактические и стратегические. Вдобавок к этому — более 50 000 дронов-камикадзе, в основном иранского производства Shahed-136.

Десятки массированных ударов были направлены по электростанциям, подстанциям, ТЭЦ. Результат — целая страна, погружённая в леденящую темноту.

Зима 2022–2023 годов стала национальным испытанием льдом и огнём. Украина исчерпала свои запасы советских средств ПВО. Страна стояла на грани полного блэкаута и социального коллапса.

Сотни мирных жителей были убиты в ходе этой карательной кампании "заморозить хохлов насмерть".

Почти все тепловые и гидроэлектростанции были уничтожены. В один из дней, среди множества других военных преступлений, российская ракета преднамеренно сравняла с землёй детскую онкологическую больницу (!!!!) в центре Киева.

И всё ещё каждый день и каждую ночь ракетные и дроновые удары обрушиваются по всей Украине, убивая десятки людей, заживо хороня их под обломками собственных домов, охваченных огнём.

Как у кого-то до сих пор хватает наглости и моральной гнилости открыть своё рыло и говорить о том, что Россия теперь нанесёт "ответный удар" по Украине – за уничтожение ракетоносцев – это нечто, чего я никогда не смогу понять.

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