Як хтось і досі має нахабство й моральну гниль говорити, що Росія відповідає на знищення ракетоносців, – неможливо збагнути

Для тих, у кого зручна вибіркова короткочасна памʼять, нагадаю.

З 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні понад 10 000 ракет майже всіх типів, які має у своєму арсеналі: крилаті, балістичні, аеробалістичні, протикорабельні, тактичні та стратегічні. До цього додайте понад 50 000 дронів-камікадзе, переважно іранського виробництва Shahed-136.

Десятки масованих ударів були спрямовані на електростанції, підстанції, теплоелектроцентралі. Результат — ціла країна, занурена в морозну темряву.

Зима 2022–2023 років стала національним випробуванням кригою й вогнем. Україна вичерпала свої запаси радянських засобів ППО. Країна стояла на межі повного блекауту та соціального краху.

Сотні мирних жителів були вбиті під час цієї каральної кампанії "заморозити хохлів до смерті".

Майже всі тепло- та гідроелектростанції були знищені. Одного дня, серед багатьох інших воєнних злочинів, російський ракетний удар цілеспрямовано знищив дитячу онкологічну лікарню (!!!!) у центрі Києва.

І все ще щодня й щоночі ракетні та дронові удари сиплються по всій Україні, вбиваючи десятки людей, ховаючи їх під завалами власних домівок, знищених вогнем.

Як хтось і досі має нахабство й моральну гниль відкривати своє рило й говорити про те, що Росія тепер завдасть "удару у відповідь" по Україні – за знищення ракетоносців – це щось, чого я ніколи не зможу збагнути.

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