Ради "сделки" Трамп может предать союзников, но не заставить их сдаться
Как можно доверять такому человеку, как Трамп, который не осознает стремления вашей страны к свободе, не знает истории вашей страны, истории постоянного угнетения со стороны России? Видимо, нельзя и не нужно.
Дональд Трамп – ненадежный политик как внутри своей страны, так и на международной арене. Он доказал, что является ненадежным союзником, на которого стоит полагаться только тогда, когда ситуация складывается в его пользу. Он законченный эгоист, в психологическом плане – нарцисс, лишенный моральных принципов.
Его единственная мотивация – заключить "сделку" сейчас, какую угодно, пренебрегая и долгосрочными интересами, и моральными принципами партнеров. Хотя бы поэтому ему нельзя доверять заключение "справедливой сделки".
