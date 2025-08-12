Как можно доверять такому человеку, как Трамп, который не осознает стремления вашей страны к свободе, не знает истории вашей страны, истории постоянного угнетения со стороны России? Видимо, нельзя и не нужно.

Дональд Трамп – ненадежный политик как внутри своей страны, так и на международной арене. Он доказал, что является ненадежным союзником, на которого стоит полагаться только тогда, когда ситуация складывается в его пользу. Он законченный эгоист, в психологическом плане – нарцисс, лишенный моральных принципов.

Его единственная мотивация – заключить "сделку" сейчас, какую угодно, пренебрегая и долгосрочными интересами, и моральными принципами партнеров. Хотя бы поэтому ему нельзя доверять заключение "справедливой сделки".

