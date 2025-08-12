Заради "угоди" Трамп може зрадити союзників, але не змусити їх здатися
Як можна довіряти такій людині, як Трамп, який не усвідомлює прагнення вашої країни до свободи, не знає історії вашої країни, історії постійного гноблення з боку Росії? Мабуть, не можна та й не потрібно.
Дональд Трамп – ненадійний політик що усередині своєї країни, що на міжнародній арені. Він довів, що є ненадійним союзником, на якого варто покладатися тільки тоді, коли ситуація складається на його користь. Він закінчений егоїст, у психологічному плані – нарцис, позбавлений моральних принципів.
Його єдина мотивація – укласти "угоду" зараз, яку завгодно, нехтуючи і довгостроковими інтересами, і моральними принципами партнерів. Хоча б тому йому не можна довіряти укладення "справедливої угоди".
