Як можна довіряти такій людині, як Трамп, який не усвідомлює прагнення вашої країни до свободи, не знає історії вашої країни, історії постійного гноблення з боку Росії? Мабуть, не можна та й не потрібно.

Дональд Трамп – ненадійний політик що усередині своєї країни, що на міжнародній арені. Він довів, що є ненадійним союзником, на якого варто покладатися тільки тоді, коли ситуація складається на його користь. Він закінчений егоїст, у психологічному плані – нарцис, позбавлений моральних принципів.

Його єдина мотивація – укласти "угоду" зараз, яку завгодно, нехтуючи і довгостроковими інтересами, і моральними принципами партнерів. Хоча б тому йому не можна довіряти укладення "справедливої угоди".

