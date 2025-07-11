Если бы большой авторитарной стране противостояла маленькая авторитарная страна, в чем бы тогда заключалась надежда на победу?

Украинские общественные деятели, предприниматели, политики и исследователи, приехавшие на конференцию по восстановлению Украины в Рим, демонстрируют две разные позиции, между которыми глубокий раскол.

Одни считают, что нужно откровенно говорить с Западом (правительствами, международными организациями, инвесторами и т.д.) о наших проблемах, о провалах реформ, потому что это единственный способ заставить украинскую власть решать эти проблемы и реализовывать реформы — ведь услышать общество она не способна, так пусть услышит западных партнеров. А без решения этих вопиющих проблем победы достичь невозможно.

Поэтому нужно честно говорить о коррупции, провале с верховенством права, незаконном давлении на бизнес и т.п. По сути, эти люди просят международных партнеров давить на украинскую власть и не давать ей денег, если не будут сделаны решительные и, что важно, давно обещанные шаги в этих направлениях.

Другие считают, что прежде всего нужно обеспечить Украине поступление необходимой суммы денег, иначе Украина просто рухнет. А любые разговоры о коррупции и невыполненных обещаниях непременно приведут к сокращению помощи, усиливают позиции наших недоброжелателей в противовес нашим сторонникам в западном и международном истеблишменте, а еще и подкармливают российскую пропаганду. Если экономика и фронт не выдержат — все напрасно.

Первые обвиняют вторых (чаще негласно, но и публично) в прислуживании власти, может, даже с корыстными интересами. Вторые обвиняют первых в пренебрежении общественным интересом, в личных амбициях и склонности говорить вместо того, чтобы делать. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что оппоненты живут в иллюзорном мире и не хотят смотреть правде в глаза.

Очевидно, немало тех, кто в Риме, пытаются идти средним путем. И деньги просить, и о проблемах говорить. Чтобы партнеры помогли Украине решать проблемы, давя на власть — только не слишком сильно, а то все развалится; и деньги чтобы дали обязательно в полном объеме. Теоретически это возможная стратегия поведения, а практически все зависит от личных талантов одновременно передать собеседникам две противоречивые идеи и убедить, что они нормально сочетаются. Собеседники тоже не дураки, имеют опыт, хорошо информированы и все понимают. Своеобразный сеанс дипломатической шизофрении.

И это лишь один пример большой дилеммы "говорить или молчать".

Аналогичная дискуссия развернулась по поводу того, можно ли критиковать украинскую власть за провалы в мобилизации. Одна сторона говорит: критиковать нельзя, потому что такая критика срывает мобилизацию, окончательно демотивирует общество, подкармливает российскую пропаганду и ставит под угрозу само существование страны.

Другая сторона говорит: критиковать необходимо, потому что все уже сорвано, и если срочно не начинать исправлять — это и ставит страну под угрозу; а исправлять проблемы можно только тогда, когда о них громко кричат, иначе их игнорируют. Одни говорят: замолчите, вы играете на руку врагу. Другие говорят: молчать — это играть на руку врагу.

Таких острых тем существует немало. Популярный пример — местное самоуправление. Говоря о коррупции в местном самоуправлении, вы помогаете центральной власти окончательно устранить местных лидеров, сконцентрировать всю власть и всю коррупцию в своих руках и вести страну к поражению. Замалчивая коррупцию в местном самоуправлении, вы напрямую защищаете коррупционеров и помогаете им вести страну к поражению.

Фундаментальной причиной, породившей все эти споры, очевидно, является то, что в нормальной стране в нормальное время власть либо делает необходимые вещи, либо проигрывает выборы. Если идет война и выборы невозможны, а власть отказывается решать проблемы — мы имеем замкнутый круг, клинч. Мы — демократическое общество с автократической властью в условиях невозможности ее смены. Такая химера нежизнеспособна.

Сможем ли мы разрешить эту дилемму?

Здесь каждый должен выбрать свой путь. Например, немало людей считают, что в условиях войны должна быть, по сути, авторитарная система управления — иначе не выжить. Каждым вопросом занимаются соответствующие должностные лица. Другие влиять на это не могут. Если ответственным понадобится чье-то мнение — они спросят. Не спросят — идите занимайтесь своими делами, иначе вы только вредите. Демократия, обратная связь, гражданское общество — все это должно быть поставлено на паузу во время войны. (Это не карикатура, а цитата из вчерашней дискуссии о проблемах мобилизации.)

К счастью, в нашей стране все не так. Потому что мы выстояли именно благодаря тому, что мы — демократия свободных граждан, а не авторитаризм молчаливых подданных. Потому что все изменения происходят исключительно благодаря тем, кто делает сам, когда не просят, и терроризирует ответственных лиц, которые не спрашивают, не хотят и отмахиваются.

Мы выстояли благодаря всему тому, что противоположно авторитаризму: благодаря горизонтальным связям, нарушению иерархий и уставов, децентрализованным быстрым инновациям и свободным экономическим субъектам, открытому обсуждению проблем, децентрализации и местному самоуправлению, многоуровневой народной дипломатии и т.д. Если бы все делалось "по уставу", линия боевого столкновения уже могла бы проходить по Збручу.

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Если бы большой авторитарной стране противостояла маленькая авторитарная страна, в чем бы тогда заключалась надежда на победу?

Надежда на победу — в противоположном: в сохранении и приумножении демократии, горизонтальности, инновационности, децентрализации и всего, что является антитезой авторитаризму. Это единственный способ преодолеть значительно более сильного и мощного противника. Давид не смог бы победить Голиафа в бою на мечах.

Так что мой выбор вытекает даже не из ценностей, а из прагматичного понимания источника нашей силы. Не молчать — говорить. Поднимать вопросы, о которых тебя не просят. Делать то, что нужно и можешь, даже когда чиновники против. Открыто обсуждать проблемы мобилизации, коррупции, управления и т.п. Говорить с западными партнерами откровенно — о том, как вместе давить ради решения проблем. Не мириться с авторитаризмом ни в одной точке.

Это единственный путь к победе.

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