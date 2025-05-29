Когда государственные структуры шатались, страну держали на своих плечах её граждане. Именно благодаря этому качеству мы выстояли в самые критические моменты войны с Россией.

Новая стратегическая культура рождается не в кабинетах, а в сообществах. Горизонтальные связи, доверие, готовность брать на себя ответственность и действовать без приказа сверху — вот что стало нашим щитом.

Почему именно сообщества являются действенным решением для усиления обороноспособности Украины? В секторе, где сохраняется жёсткая вертикаль и к внешним идеям относятся с подозрением, любая новая инициатива сначала проходит проверку: а кто за ней стоит? Если это "свои" — военные, волонтёры, ветераны, — уровень доверия возрастает.

Мировой опыт также показывает: сплочённые сообщества — ключ к устойчивости. Например, уровень социальной сплочённости напрямую влияет на темпы восстановления общин после экологических катастроф. А люди с высоким уровнем социальной поддержки в три раза чаще демонстрируют психологическую устойчивость и способность преодолевать кризисы, по данным World Happiness Report (2018).

Среди сильных общественных организаций в секторе обороны Украины можно назвать: Офис эффективного регулирования BRDO, Институт фронтира, Victory Drone, Центр поддержки аэроразведки, военную школу "Боривитер", фонды "Повернись живим" Сергея Притулы, Dignitas, "Рій" и другие.