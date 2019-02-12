Когда я еще был орком и жил в Мордоре, лет семь-восемь назад, я говорил, что ничего другого быть и не может. Глубинный народ, возвышение русской нации, государство нового типа, Грозный, Ленин, Путин, столетний рейх - а вы же заметили, что это абсолютная, типичная программная статья Третьего рейха, с использованием даже его речевых приемов - я писал, что будет именно это. Руссооптимисты с шариками называли меня дураком и параноиком. В итоге - именно это и вышло.

Потому что ничего другого выйти и не могло. Потому что узурпация власти всегда становится на эти рельсы - узурпация - авторитаризм - диктатура - тоталитаризм - гулаг либо война, тут уж опционально, на вкус - и другого выбора у неё просто нет. У неё нет просто другой исторической колеи развития. И концовка будет всегда одинаковой.

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Статья Суркова - статья для одного читателя. Но, удивительное дело, впервые в жизни я с ним согласен полностью. Все написанное в ней - правда. Ну, за исключением "столетнего государства", которое будет существовать еще веками после смерти Путина - рейх всегда умирает со своим фюрером. А все остальное - правда. И государство нового типа, которое будет называться путинизмом (с выдумыванием нового названия Владислав Юрьич даже парится не стал, Джамахирия, Рейх, Советы, Великая Империя, Остазия - а, ладно, и путинизм сойдет, и даже тут он прав, потому что примитив в этом режиме во всем), и "возвышение русской нации" (вот тут прям холодом и Освенцимом пахнуло, правда?), и путинизм, и даже какой-то "глубинный народ", что бы это ни значило.

Все это правда. Все именно так и будет. Все именно так и есть уже. Россия - помесь империи с рейхом и именно в таком состоянии она и будет существовать ближайшие пару десятилетий.

Россия будет жить с Путиным. Современная Россия с Путиным и умрет. Вроде и слава те, господи, но медицина, зараза, достигла таких высот, что эта сволочь может протянуть еще лет тридцать спокойно.

Умрет, конечно, не вся. И не факт, что катарсис произойдет и в этот раз. Но если тот читатель, для которого она и написана, одобрит эту статью и примет её как план - ножки Буша, и откол новых кусков станут неизбежными. Как почти неизбежной становится и война.

Сейчас мы с Муждабаевым пишем, что Рейх должен быть кристально чистым. Русскооптимисты смеются над нами и называют нас параноиками. Ок. Смейтесь дальше.

Всем остальным, кто еще способен думать, мне нечего сказать, кроме сто раз уже заезженного - бегите, глупцы.

Впрочем, большинство из них и так уже все поняло. И уехало. Поразительное дело, те, кто называли меня идиотом и алармистом - как-то удивительно замечательно устроены по всему миру на отличных местах. Те же, самые стойкие, кто еще остались, все еще настырно пытаются проводить какие-то марши материнского гнева в количестве пятисот человек. Как сказала моя умная жена "перед кем они хотят маршировать? Перед чугунной ванной и то больше пользы было бы". Но в ситуации возвышения русской нации это остаточные явления. В итоге часть будет выть под арестом, хороня своих детей - о чем я предупреждал тоже - а часть просто развесят на столбах. Глубинный русский народ и развесит.

Что это несет нам? А ничего нового. Все то же. Все уже понятно. Рейх кристаллизуется. Запад нас в очередной раз предал. Нефть не рухнула. Северный Поток - 2 строится. Мир вообще, в принципе, начинает окукливаться на отдельные куколки, которым будет ни до чего, кроме себя. Ситуация для того, чтобы они сюда поперли, складывается благоприятная. Надо готовится встречать, использовать оставшееся время, не профукивать его и строить свою крепость посреди поднимающейся воды. Шансов у Украины против прямой агрессии нет, но использовать они, скорее всего, будут именно гибридную тактику, а тут все шансы есть вполне.

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Орки огромные, сильные, тупые, свирепые, бесстрашные и беспощадные.

Но хоббиты их побеждают.

Если объединяются.

(Источник - блог автора)