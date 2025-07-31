Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос ответил на претензии к работе НАБУ, которые были упомянуты в материале "Бородатые" дела и лишний пиар. Четыре вопроса к НАБУ, которое получило большой кредит доверия".

Первая – это то, что структура не берет взятки, но вместе с тем детективы всегда идут до конца, какое бы дело ни было, даже если нет доказательной базы. Зачем это нужно?

Мы считаем этот тезис несколько манипулятивным. И об этом, в первую очередь, свидетельствует статистика. И здесь важно: мы не избегаем закрытий, потому что это – нормальная часть правового процесса. В первом полугодии 2025 года мы закрыли 71 уголовное производство. Для сравнения: в 2024 году – 164, в 2023-м – 185, в 2022-м – 241, в 2021-м – 296, в 2020-м – 370.

Во-вторых, у нас есть система утвержденных приоритетов в расследованиях. Самым высоким приоритетом является действующая коррупция, в которую вовлечены действующие топ-чиновники – члены Кабмина, госслужащие категории А, олигархи и т. п.

Подавляющее большинство наших расследований начинается именно с учетом приоритета.

Об этом свидетельствуют наши последние разоблачения – вице-премьер-министр, заместитель руководителя Офиса президента, руководитель АМКУ, хищения в сфере обороны, операция "Чистый город".

Однако оценку качества собранных детективом и прокурором доказательств дает исключительно суд.

Сейчас мы имеем 251 обвинительный приговор, вступивший в законную силу, в отношении 338 человек. И всего восемь оправдательных приговоров, вступивших в законную силу, – это всего 3%.

Вторая претензия – то, что у нас много дел "на публику" вместо экономического смысла (в качестве примеров приводят: Пивоварский, Омелян, Коболев, дело Электротяжмаша, дело спецэкспортера в Индонезии).

Основной задачей НАБУ является расследование именно топ-коррупции. Естественно, наши дела вызывают общественный резонанс и внимание медиа.

Относительно экономического смысла отмечу, что наша задача – не фискальная функция. Впрочем, результат работы НАБУ и САП в 2021-2025 годах имеет четкое экономическое измерение: 16,8 млрд грн экономического эффекта, из которых 2,85 млрд грн уже направлены на нужды Вооруженных Сил Украины.

Впрочем, самое существенное – это изменения, которые не поддаются точному измерению: уменьшение толерантности к коррупции и, что важно, формирование убеждения – за коррупцию придется отвечать. Коррупционеры больше не чувствуют себя безнаказанными: риски быть разоблаченными, привлеченными к ответственности – реальны как никогда.

Третья – НАБУ, мол, политически заангажировано, есть двойные стандарты и старые дела, вместо того, чтобы исследовать свежие (оборонка и т.д.) Приоритеты НАБУ четко определены, и на сегодняшний день на первом месте – расследование злоупотреблений в сфере обороны, энергетики и использования средств на восстановление страны. Именно туда направляются основные ресурсы.

Относительно оборонного сектора – за последние полгода был реализован ряд громких кейсов, которые получили публичную огласку: "Дзвін", "яйца по 17 гривен" и т.д.

В то же время наш приоритет – выявление преступлений еще на этапе подготовки, чтобы предупредить убытки государству до того, как они станут реальностью.

Четвертая – управление внутреннего контроля (УВК). Говорят, эта институция чисто формальная, ни одного показательного дела, которое бы свидетельствовало о ее эффективности.

С начала года, например, УВК получило 242 обращения относительно действий работников Бюро, 11 завершились служебными расследованиями, по результатам которых пять работников привлечены к дисциплинарной ответственности (два – уволены).

Также УВК проверяет кандидатов на должности в НАБУ, с начала года таких проверок осуществлено более 230. Это многоуровневая процедура отбора, предусматривающая комплексное изучение финансового и имущественного состояния кандидата, проверку информации из реестров и открытых источников, анализ личных качеств, связей и профессионального бэкграунда.

Обязательным этапом является также опрос с использованием полиграфа. Только с начала года УВК проведены 202 психофизиологических исследования с использованием полиграфа в связи с конкурсным отбором, еще пять – в рамках служебных расследований и контроля за декларированием.

В этом году впервые в истории НАБУ был проведен независимый аудит деятельности Бюро – беспрецедентная для украинских правоохранительных органов практика. Аудиторы предоставили ряд профессиональных рекомендаций по повышению эффективности, в частности работы Управления внутреннего контроля. Сейчас мы уже работаем над планом имплементации этих рекомендаций для дальнейшего совершенствования системы внутреннего надзора.

Пятая – отсутствие ответственности за ошибки и потребность в независимом контроле (аудит ежегодно). В соответствии с законодательством независимый аудит деятельности НАБУ должен проводиться ежегодно. В 2025 году впервые за всю историю Бюро такой аудит был фактически осуществлен, что стало беспрецедентным событием для правоохранительной системы Украины. Аудиторы предоставили ряд рекомендаций, касающихся деятельности НАБУ. Бюро уже начало внедрение части рекомендаций и работает над комплексным планом их полной имплементации.

Кроме того, в НАБУ существуют постоянные процессуальные механизмы контроля за нашими действиями. Каждое следственное или процессуальное решение детективов согласовывается с прокурором САП. В случае применения ограничительных мер или проведения следственных действий – решение принимает суд.

То есть НАБУ не является автономной структурой вне правового поля – все наши действия проверяются и балансируются другими ветвями уголовного процесса.

В то же время мы сами активно поддерживаем максимальную открытость и подотчетность, насколько это позволяет специфика работы правоохранительного органа. Мы публикуем отчеты дважды в год, с подробной информацией о ходе и результатах работы, поддерживаем коммуникацию с общественностью и международными партнерами.

Наша работа лучше всего говорит сама за себя – каждое проведенное расследование, каждое дело, которое доходит до суда, является свидетельством нашей эффективности.

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