НАБУ не є автономною структурою поза межами правового поля, каже Семен Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос відповів на претензії до роботи НАБУ, які було згадано в матеріалі "Бородаті" справи та зайвий піар. Чотири питання до НАБУ, яке отримало великий кредит довіри".





Перша – це те, що структура не бере хабарі, але разом з тим детективи завжди йдуть до кінця, яка б то справа не була, навіть якщо немає доказової бази. Навіщо це потрібно?

Ми вважаємо цю тезу дещо маніпулятивною. І про це, в першу чергу, свідчить статистика. І тут важливо: ми не уникаємо закриттів, бо це – нормальна частина правового процесу. У першому півріччі 2025 року ми закрили 71 кримінальне провадження. Для порівняння: у 2024 році – 164, у 2023-му – 185, у 2022-му – 241, у 2021-му – 296, у 2020-му – 370.

По-друге, в нас є система затверджених пріоритетів у розслідуваннях. Найвищим пріоритетом є чинна корупція, до якої залучені чинні топпосадовці – члени Кабміну, держслужбовці категорії А, олігархи тощо.

Переважна більшість наших розслідувань розпочинається саме з огляду на пріоритет.

Про це свідчать наші останні викриття – віцепрем’єр-міністр, заступник керівника Офісу президента, керівник АМКУ, розкрадання у сфері оборони, операція "Чисте місто".

Проте оцінку якості зібраних детективом і прокурором доказів надає виключно суд.

Наразі ми маємо 251 обвинувальний вирок, що набрав законної сили, стосовно 338 осіб. І всього вісім виправдувальних вироків, що набрали законної сили, – це всього 3%.

Друга претензія – це те, що у нас багато справ "на публіку" замість економічного сенсу (як приклад наводять: Пивоварський, Омелян, Коболєв, справа Електроважмаша та справа спецекспортера в Індонезії).

Основним завданням НАБУ є розслідування саме топкорупції. Звісно, наші справи викликають суспільний резонанс і увагу медіа.

Щодо економічного сенсу зазначу, що наше завдання – не фіскальна функція. Втім, результат роботи НАБУ і САП у 2021–2025 роках має чіткий економічний вимір: 16,8 млрд грн економічного ефекту, з яких 2,85 млрд грн уже спрямовано на потреби Збройних Сил України.

Але найсуттєвіше – це зміни, які не піддаються точному виміру: зменшення толерантності до корупції і, що важливо, формування переконання – за корупцію доведеться відповідати. Корупціонери більше не почуваються безкарними: ризики бути викритими, притягнутими до відповідальності – реальні як ніколи.

Третя – НАБУ, мовляв, політично заангажоване, є подвійні стандарти та старі справи, замість того, щоб досліджувати свіжі (оборонка і т.д.)Пріоритети НАБУ є чітко визначеними, і на сьогодні на першому місці – розслідування зловживань у сфері оборони, енергетики та використання коштів на відновлення країни. Саме туди скеровуються основні ресурси.

Щодо оборонного сектору – за останні пів року було реалізовано низку гучних кейсів, які набули публічного розголосу: "Дзвін", "яйця по 17 гривень" тощо.

Водночас наш пріоритет – виявлення злочинів ще на етапі підготовки, щоб попередити збитки державі до того, як вони стануть реальністю.

Четверта – управління внутрішнього контролю (УВК). Кажуть, ця інституція суто формальна, жодної показової справи, яка б свідчила про її ефективність.

З початку року, наприклад, УВК отримало 242 звернення стосовно дій працівників Бюро, 11 завершилися службовими розслідуваннями, за результатами яких п'ятьох працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності (двох – звільнено).

Також УВК перевіряє кандидатів на посади в НАБУ, з початку року таких перевірок здійснено понад 230. Це багаторівнева процедура відбору, що передбачає комплексне вивчення фінансового та майнового стану кандидата, перевірку інформації з реєстрів і відкритих джерел, аналіз особистих якостей, зв’язків і професійного бекграунду.

Обов’язковим етапом є також опитування з використанням поліграфа. Лише з початку року УВК проведено 202 психофізіологічні дослідження з використанням поліграфа у зв’язку з конкурсним добором, ще п'ять – у межах службових розслідувань та контролю за декларуванням.

Цього року вперше в історії НАБУ було проведено незалежний аудит діяльності Бюро – безпрецедентну для українських правоохоронних органів практику. Аудитори надали низку професійних рекомендацій щодо підвищення ефективності, зокрема роботи Управління внутрішнього контролю. Наразі ми вже працюємо над планом імплементації цих рекомендацій для подальшого вдосконалення системи внутрішнього нагляду.

Пʼята – відсутність відповідальності за помилки та потреба в незалежному контролі (аудит щороку). Відповідно до законодавства незалежний аудит діяльності НАБУ має проводитися щороку. У 2025 році вперше за всю історію Бюро такий аудит було фактично здійснено, що стало безпрецедентною подією для правоохоронної системи України. Аудитори надали низку рекомендацій, що стосуються діяльності НАБУ. Бюро вже розпочало впровадження частини рекомендацій та працює над комплексним планом їх повної імплементації.

Крім того, в НАБУ існують постійні процесуальні механізми контролю за нашими діями. Кожне слідче або процесуальне рішення детективів погоджується з прокурором САП. У разі застосування обмежувальних заходів чи проведення слідчих дій – рішення ухвалює суд.

Тобто НАБУ не є автономною структурою поза межами правового поля – усі наші дії перевіряються та балансуються іншими гілками кримінального процесу.

Водночас ми самі активно підтримуємо максимальну відкритість і підзвітність, наскільки це дозволяє специфіка роботи правоохоронного органу. Ми публікуємо звіти двічі на рік, з детальною інформацією про перебіг і результати роботи, підтримуємо комунікацію з громадськістю та міжнародними партнерами.

Наша робота найкраще говорить сама за себе – кожне проведене розслідування, кожна справа, яка доходить до суду, є свідченням нашої ефективності.

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