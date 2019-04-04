Результаты первого тура - 1:0 в пользу Петра Порошенко

Петр Порошенко - безусловный победитель первого тура, несмотря на то, что набрал голосов вдвое меньше, чем его конкурент Владимир Зеленский.

Представитель власти в стране, в которой идёт война, в которой нужно было дать старт непопулярным реформам, набирает пристойный процент голосов избирателей и выходит во второй тур. При этом сохраняется демократия во всех её проявлениях, от травли Верховного главнокомандующего в СМИ до свободного голосования в армии.

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Реформаторов не любят. Нигде и никаких. Потому что реформы это больно. Потому что результат реформ начинает проявляться только через несколько лет после их старта, а люди хотят жить лучше уже вчера. Поляки проклинали Лешека Бальцеровича, а Ли Куан Ю смог довести свои реформы до логического завершения только благодаря авторитарным методам управления.

Порошенко второй президент, который согласился работать в условиях парламентско-президентской республики. Первым был Виктор Ющенко. Конституция в редакции 2004 года с ограниченными полномочиями президента была одним из условий повторного голосования на выборах 2004 года. Это когда ты далеко не на все можешь повлиять даже в сфере госуправления, но по инерции с тебя спрашивают за все. От высоких тарифов до мусора в подъезде.

Ющенко не рискнул провести и сотую долю реформ, которые продавил Порошенко. Восстановление армии, декоммунизация, децентрализация, система госзакупок ProZorro, безвиз, центры административных услуг, автокефалия для украинской церкви, медицинская реформа, квоты на украинский контент, антикоррупционные органы.

Да, полноценная отдача будет только через несколько лет, но задел уже есть. При этом Порошенко умудрился сколотить международную антипутинскую коалицию. Украина, в отличие от Молдовы и Грузии, держит удар. И не позволяет превратить свои оккупированные территории в сепаратистские анклавы и впарить их на условиях агрессора.

Ющенко тоже травили в СМИ под антикоррупционные лозунги, хотя не так мощно как Порошенко. Тем не менее, в первом туре на президентских выборах 2010 года он набрал всего 5,45% голосов и пролетел со вторым. У Порошенко почти 16% и он во втором туре. Это безусловная победа. И дело не только в том, что Порошенко более сильный политик.

Наше общество выросло. Среди тех кто поддерживает Порошенко очень мало его фанатов и людей, слепо верящих президенту. Большинство сторонников Порошенко относятся к нему трезво и критически. И, при случае, указывают на проколы. Правда, в основном не публично, чтобы не провоцировать волну непродуктивной истерики во время войны.

Порошенко они поддерживают как эффективного менеджера, который успешно справляется со своими главными задачами Верховного главнокомандующего и дипломата. В основном это люди, которые прошли Майдан, войну, работу над реформами в органах власти всех уровней. Это люди, которые вложили в Украину кто деньги, кто время, кто здоровье.

Практически на каждом из них висит долг за жизнь близкого человека, погибшего за Украину. Это мощная горизонтальная структура, способная собраться в полной амуниции в одно время и в одном месте, даже если по всей стране отключат интернет и мобильную связь. Это люди, которые уже никому и ни при каких условиях не отдадут Украину. И их много.