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11.01.2020, 14:09

России выгодна война США с Ираном

России выгодна война США с Ираном
генерал армии Украины, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (2014-2019 гг.)

Россия везде стремятся решить свои вопросы "чужими руками" и выйти "сухими из воды": в Сирии, Ираке, Иране, Афганистане, и даже в Китае (укр.)

Росії вигідно втягнути США у війну з Іраном. Головні цілі росіян - "розтягнути" сили США та їх союзників, перевірити ефективність своєї зброї і вирішити питання своїх інтересів на Близькому Сході. А головне – на європейському напрямку. 

Щодо думок про бажання США повоювати з кимось, то все не так просто.

Іран – це не Ірак, в якому США вже мають певні проблеми. Іран – це гори. На північному сході Ірану Каспій, як коридор комунікації з Росією. Кордони з Афганістаном, в якому теж не все так добре. Поряд Китай. Однак, росіяни всюди прагнуть вирішити свої питання "чужими руками" і вийти "сухими з води" – і в Сирії, і в Іраку, і в Ірані, і в Афганістані, і, навіть, в Китаї. 

Отже, на повістці глобальної безпеки постали питання:

  1. Хто підтримає США у війні з Іраном?
  2. Скільки необхідно військ США та їх союзникам для забезпечення успішної воєнної операції?
  3. Скільки ресурсів необхідно для цього? 

Тож, сумні обличчя американських генералів за спиною Донльда Трампа - не від того, що їм не дали повоювати, а від розуміння серйозності обстановки. Вони – військові професіонали і передбачають можливі наслідки, яким чином Росія використає ситуацію на свою користь. 

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Як тільки США увійдуть в "клінч" з Іраном, Росія негайно протестує свої системи озброєнь, розвідки і управління. Якщо вони доведуть свою ефективність, тоді росіяни підуть вперед.

Відповідні заяви росіян щодо готовності передачі ними певних озброєнь Ірану вже пролунали. Якщо ні, тоді застосують свої відпрацьовані "гібридні" форми і засоби збройної боротьби. Вони зараз бояться американських високоточних ракетних і авіаційних ударів. А для американців ще остаточно не зрозумілі можливості сухопутних військ росіян, що не додає їм впевненості. 

В США немає достатньо боєздатних союзників, за виключенням, можливо, Великобританії і Канади. Польща і країни Прибалтики будуть воювати проти агресора за свою територію. Їм немає куди діватися. Вони будуть змушені чинити тотальний збройний опір і жертовно боротися за свою землю. Решта країн Європи, зійдуться (або домовляться) з росіянами "десь посередині".

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Росії впродовж своєї історії, зокрема новітньої на початку ХХІ століття, ніщо не заважало "влазити" у збройні шовіністичні авантюри. І не всі із них були програшні.

І головне питання: "В якому стані національна безпека і оборона України?" Нам потрібно серйозно готуватись до цих глобальних загроз, але, на жаль, цього не відчувається. І це вже серйозна проблема для існування України.

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Теги: гибридная война, Россия, Иран, виктор муженко, третья мировая война, конфликт США и Ирана, война на Ближнем Востоке
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