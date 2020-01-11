России выгодна война США с Ираном

Росії вигідно втягнути США у війну з Іраном. Головні цілі росіян - "розтягнути" сили США та їх союзників, перевірити ефективність своєї зброї і вирішити питання своїх інтересів на Близькому Сході. А головне – на європейському напрямку.

Щодо думок про бажання США повоювати з кимось, то все не так просто.

Іран – це не Ірак, в якому США вже мають певні проблеми. Іран – це гори. На північному сході Ірану Каспій, як коридор комунікації з Росією. Кордони з Афганістаном, в якому теж не все так добре. Поряд Китай. Однак, росіяни всюди прагнуть вирішити свої питання "чужими руками" і вийти "сухими з води" – і в Сирії, і в Іраку, і в Ірані, і в Афганістані, і, навіть, в Китаї.

Отже, на повістці глобальної безпеки постали питання:

Хто підтримає США у війні з Іраном? Скільки необхідно військ США та їх союзникам для забезпечення успішної воєнної операції? Скільки ресурсів необхідно для цього?

Тож, сумні обличчя американських генералів за спиною Донльда Трампа - не від того, що їм не дали повоювати, а від розуміння серйозності обстановки. Вони – військові професіонали і передбачають можливі наслідки, яким чином Росія використає ситуацію на свою користь.

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Як тільки США увійдуть в "клінч" з Іраном, Росія негайно протестує свої системи озброєнь, розвідки і управління. Якщо вони доведуть свою ефективність, тоді росіяни підуть вперед.

Відповідні заяви росіян щодо готовності передачі ними певних озброєнь Ірану вже пролунали. Якщо ні, тоді застосують свої відпрацьовані "гібридні" форми і засоби збройної боротьби. Вони зараз бояться американських високоточних ракетних і авіаційних ударів. А для американців ще остаточно не зрозумілі можливості сухопутних військ росіян, що не додає їм впевненості.

В США немає достатньо боєздатних союзників, за виключенням, можливо, Великобританії і Канади. Польща і країни Прибалтики будуть воювати проти агресора за свою територію. Їм немає куди діватися. Вони будуть змушені чинити тотальний збройний опір і жертовно боротися за свою землю. Решта країн Європи, зійдуться (або домовляться) з росіянами "десь посередині".

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Росії впродовж своєї історії, зокрема новітньої на початку ХХІ століття, ніщо не заважало "влазити" у збройні шовіністичні авантюри. І не всі із них були програшні.

І головне питання: "В якому стані національна безпека і оборона України?" Нам потрібно серйозно готуватись до цих глобальних загроз, але, на жаль, цього не відчувається. І це вже серйозна проблема для існування України.