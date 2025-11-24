Вот как работает российская дипломатия. Она вводит в ментальную сферу, в которой вы вредите собственным интересам, даже не замечая альтернатив

Представляем вниманию читателей первую часть детального пошагового разбора "мирного плана Трампа", выполненного известным американским историком и публицистом Тимоти Снайдером. Автор анализирует каждый пункт документа, показывая, как он стал инструментом России и фактически подводит Украину к капитуляции в пользу агрессора.

История дипломатии полна странностей. Стоит лишь коснуться страниц пыльных книг – и всплывают странные персонажи, настойчиво требующие, чтобы их истории были услышаны. Однако американская дипломатия последних дней, на мой взгляд, выделяется чем-то особенно ужасным – не просто некомпетентностью, а открытым игривым шагом к национальной и глобальной катастрофе.

Несколько дней назад внезапно появился документ под непригодным (и слишком часто повторяющимся) заголовком "мирный план" по российско-украинской войне. Точнее, его можно было бы назвать планом для обострения войны в пользу нескольких россиян и американцев.

Похоже, он был создан полностью или преимущественно россиянами, а затем просочился через российского переговорщика в американское издание. Далее его поддержала определенная часть Белого дома, а президент США, не видя документа, утвердил его и настаивал (по крайней мере сначала), что Украина должна его принять.

С тех пор прозвучало много возражений, возражений на возражения. Этот скандал, возможно, проливает свет на проблемы процесса принятия решений в Вашингтоне. Дело не в том, что мы – Америка – пытаемся предать Украину. Общественное мнение США благосклонно к Украине. Республиканские избиратели поддерживают Украину. Большинство в Конгрессе поддерживает Украину.

Дело скорее в том, что несколько россиян и несколько американцев способны определить как "мирный план" то, что по сути является продвижением личных экономических интересов в сочетании с усилением военного потенциала России и ослаблением Украины. При этом план противоречит всем ключевым принципам международного права и способствует миру, в котором доминируют Китай и его российский союзник.

