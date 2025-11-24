Ось як працює російська дипломатія. Вона вводить у ментальну сферу, у якій ви шкодите власним інтересам, навіть не помічаючи альтернатив

Представляємо увазі читачів першу частину детального покрокового розбору "мирного плану Трампа", виконаного відомим американським істориком і публіцистом Тімоті Снайдером. Автор аналізує кожен пункт документа, показуючи, як він став інструментом Росії і фактично підводить Україну до капітуляції на користь агресора.

Історія дипломатії сповнена дивакуватостей. Лише торкнися сторінок запилених книг – і випливають дивні персонажі, які наполегливо вимагають, щоб їхні історії були почуті. Проте американська дипломатія останніх днів, на мою думку, вирізняється чимось особливо жахливим – не просто некомпетентністю, а відкритим грайливим кроком до національної та глобальної катастрофи.

Декілька днів тому раптово з’явився документ під непридатним (і надто часто повторюваним) заголовком "мирний план" щодо російсько-української війни. Точніше, його можна було б назвати планом для загострення війни на користь кількох росіян та американців.

Виглядає, він був створений повністю або переважно росіянами, а потім витік через російського переговорника в американське видання. Далі його підтримала певна частина Білого дому, а президент США, не бачачи документ, затвердив його і наполягав (принаймні спершу), що Україна має його прийняти.

Читайте також Драматична дилема для України і Зеленського

Відтоді пролунало багато заперечень, заперечень до заперечень. Цей скандал, можливо, проллє світло на проблеми процесу ухвалення рішень у Вашингтоні. Річ не в тому, що ми – Америка – намагаємося зрадити Україну. Громадська думка США сприятлива до України. Республіканські виборці підтримують Україну. Більшість у Конгресі підтримує Україну.

Справа радше в тому, що кілька росіян і кілька американців здатні визначати як "мирний план" те, що по суті є просуванням особистих економічних інтересів у поєднанні з посиленням військового потенціалу Росії й ослабленням України. Одночасно план суперечить усім ключовим принципам міжнародного права та сприяє світу, в якому домінують Китай і його російський союзник.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net