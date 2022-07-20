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Россия – государство-террорист, питающееся нефтью, газом и кровью. Вот как ее остановить

Цей матеріал також доступний українською
Россия – государство-террорист, питающееся нефтью, газом и кровью. Вот как ее остановить

министр обороны Украины
20.07.2022, 19:07

Войну в Украине не закончить уступками территорий. В Москве хотят, чтобы мы изменили образ жизни. Отказались от ценностей, боялись и повиновались

19 июля на платформе Atlantic Council экс-посол США в Украине Джон Хербст провел интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Перед тем как отвечать на вопросы Хербста, Резников сделал небольшое интро относительно текущей ситуации в войне России против Украины. Далее – его текстовая версия.

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