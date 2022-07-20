Россия – государство-террорист, питающееся нефтью, газом и кровью. Вот как ее остановить

19 июля на платформе Atlantic Council экс-посол США в Украине Джон Хербст провел интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Перед тем как отвечать на вопросы Хербста, Резников сделал небольшое интро относительно текущей ситуации в войне России против Украины. Далее – его текстовая версия.

Ключевой тезис моей речи: Россия – это государство-террорист.

Россия напрямую совершает акты государственного террора против Украины. Убивает тысячи наших людей, женщин, детей, разрушает нашу страну.

Если взять только три самых известных ракетных атаки по мирным городам, которые произошли в июле 2022 года — Винница, Часов Яр в Донецкой области и Сергеевка в Одесской области, — там погибли 92 человека, в том числе пять детей. Еще 202 человека ранены. Это кроме ежедневных жертв среди гражданских от артиллерийских обстрелов.

В то же время Россия — государство – глобальный спонсор терроризма. Она пытается утвердить террор как способ решения вопросов на глобальном уровне.

Главным инструментом террориста есть страх.

Разница между Украиной и Россией состоит в том, что украинцы хотят жить свободно и в благополучии. Мы строим государство, где в основе – права и свободы человека. Мы выходили за это на Майдан. И готовы за это сражаться и умирать.

Россия может существовать только как вертикаль страха, питающегося нефтью, газом и человеческой кровью.

Поэтому войну в Украине, в принципе, нельзя закончить какими-то уступками территорий. Москву не интересует какой-то конкретный кусок Украины, конкретный город или отрасль экономики.

В Москве хотят, чтобы мы изменили образ жизни. Отказались от наших ценностей. Чтобы мы боялись и повиновались. Ибо в этом источник власти Кремля внутри самой России.

Более того, эту войну нельзя локализовать в Украине. Российские власти говорят это прямым текстом. Вспомните: в конце 2021 года Россия угрожала не Украине. А Западу. НАТО. Европе.

В России хотят, чтобы демократический и успешный Запад исчез как альтернатива. Цель Кремля – подрыв НАТО и ЕС. Снаружи или изнутри.

Потому нет рубежа в Украине и Европе в целом, где Россия остановится сама. Ее можно остановить, только дав отпор.

Учитывая это, Россия как государство-террорист — это проблема всего мира.

Сегодня Москва совершает массовые военные преступления в Украине. Угоняет, грабит, насилует, убивает.

В то же время Россия уже использует для террора:

1. Продовольствие. О том, что Кремль использую зерно в качестве оружия, прямо сказал Жозеп Боррель на встрече G20.

2. Энергоносители. Россия шантажирует закрытием доступа к своим ресурсам и блокирует альтернативные поставки нефти из Казахстана.

3. Мигрантов. Этот инструмент Кремль использовал в 2015 году. А также в 2021 году — когда атаки были мигрантами на страны Балтии через Беларусь.

4. Ядерную энергию. Россия впервые в истории совершила акт вооруженного захвата государством атомных электростанций. В Запорожье, на крупнейшей АЭС в Европе, россияне почти пять месяцев удерживают в заложниках персонал. Недавно они убили одного из работников.

5. Шантаж ядерным оружием. Пропагандисты Кремля на федеральных каналах открыто говорят о возможности ядерного удара, в том числе по одной из стран НАТО.

Для достижения военных целей Кремль применяет:

- другие страны в качестве прокси. Прежде всего это Беларусь.

– кибероружие.

– пропагандистское оружие, дезинформацию.

– нарушение права свободного судоходства и т.д.

Весь этот террористический арсенал угрожает не только и не столько Украине. Он масштабируется по всей планете.

Это способ утвердить новый мировой порядок. Основан на страхе. Не на международном праве, а на праве сильного.

Опасными предпосылками для нового строя являются:

Во-первых, действующие международные институты — ООН, ОБСЕ и т.п. — доказали свою неспособность предупредить войну. Эти инструменты не работают, когда государство – постоянный член СБ ООН и соучредитель мирового строя после Второй мировой войны действует как глобальный террорист.

Во-вторых. Такой порядок может быть привлекателен для других тиранов, которые будут использовать российский арсенал для решения своих задач.

В-третьих, демократический мир медленный в своих реакциях.

Поэтому представители Украины на разных уровнях – начиная с президента Украины Владимира Зеленского – везде говорят: нужно официально признать Россию государством – спонсором терроризма. Относиться к Кремлю как к лидеру глобального террора. И принимать соответствующие меры.

Как юрист я убежден, что для этого более чем достаточно формальных оснований. Россия финансирует террористические группировки "Вагнера" и другие. Она создала террористические очаги "ЛДНР". Кремль непосредственно дает команды подконтрольным стаям террористов, одетых в военную форму, убивать украинских детей. Разрушать больницы, школы, зернохранилища. Сжигать урожай. Доказательств – множество.

Мы призываем прислушаться к Украине и действовать сейчас. Потому что мы предупреждали наших партнеров обо всем происходящем.

В материале, опубликованном на сайте AtlanticCoucil 3 декабря 2021 года, я писал, что полномасштабный конфликт повлечет за собой появление 3–5 млн беженцев из Украины, а также угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Также я указывал, что независимо от решения западных партнеров — принимать или не предпринимать превентивные меры против Кремля, давать или не давать помощь — Украина будет драться. Потому что мы гораздо сильнее, чем были в 2014 году.

Западные аналитики прогнозировали, что Киев падет через три дня. А вся Украина — через 10 дней, что будет установлен пророссийский режим. Силы обороны Украины и весь украинский народ сражаются уже почти пять месяцев.

Уверен, что этой войны не было бы, если бы в 2008 году Украина и Грузия получили ПДЧ в НАТО.

Россию можно было остановить после нападения на Грузию в 2008 году и после оккупации Крыма весной 2014 года.

Россию можно и нужно было останавливать, когда она захватила Азовское море и начала ползучую оккупацию Черного. Когда она превращала Беларусь в плацдарм для атаки. Но тогда нам говорили: "Не провоцируйте Путина..."

Даже зимой 2021/2022 годов была возможность сохранить мир, если бы были введены санкции, о которых мы просили. И какие введены сейчас!

И если бы Украина получила оружие. Какое мы начали получать после 24 февраля! Хотя до этого мне лично уважаемые люди говорили: "Это невозможно".

Теперь в Европе идет война, которой не было 80 лет.

Поэтому мы призываем услышать наш рецепт

Первое. Не нужно бояться. Россию нужно победить на поле боя. Украина доказала, что это возможно. Но нам нужно оружие для победы.

По неофициальным оценкам боевиков российских оккупационных войск, потери оккупантов в боях за Северодонецк и Лисичанск составляют около 10 000–11 000 убитыми (более 2000 — боевики так называемого второго армейского корпуса "Луганской народной республики" и около 8000–9000). Количество раненых – более 20 000, треть из которых тяжелые, с минно-взрывными ампутациями конечностей.

Победа может быть только одна — возвращение всех захваченных Россией территорий, включая Крым. Оружие нужно быстро и в достаточном количестве.

Нам нужны средства ПВО/ПРО, дальнобойное оружие, в том числе MLRS. Противокорабельные ракеты, авиация и бронетехника. Чтобы совершить успешное контрнаступление и выбросить врага.

Второе. Нельзя зависеть от террориста. Надо изменить сознание и приучить себя действовать, когда террорист изолирован. Идея Запада вовлечь Россию во взаимодействие — не работает. Пока Россией управляют с помощью ужаса.

Полномасштабная война показала, как элиты отдельных государств зависят от России. Такое впечатление, что они стали жертвами "стокгольмского синдрома". От него нужно избавиться.

Начиная с уничтожения российской паутины дезинформации, политического влияния. И до отказа от российских энергоносителей. Тогда Россия не сможет давить.

Третье. Надо лишить террориста ресурсов, чтобы он не мог представлять угрозу. Необходимо ужесточить санкции и исключить обход. Без ресурсов Кремль сможет терроризировать только свое население. И это недолго.

Поэтому крайне важно признать Россию государством – спонсором терроризма.

Четвертое. Необходимо приступать к диалогу об основах нового мирового строя. Владимир Зеленский уже отмечал один из принципов: мир должен реагировать на нарушение правил в течение 24 часов. Тогда агрессия не будет иметь смысла.

Также мы видим, что сегодня США снова становятся лидером по борьбе с терроризмом, как это было после 09/11. Показательно, что Россия именно 11 сентября планирует устроить имитацию какого-то решения, "референдума" о присоединении захваченных украинских территорий. Даже на уровне символов Кремль ассоциирует себя с террористами.

Инициированный Вашингтоном формат Рамштайна, который модерирует мой коллега и друг Украины государственный секретарь по обороне Ллойд Остин ІІІ, — это прообраз ответа свободного мира на глобальную террористическую угрозу. Там уже присутствует 50 стран со всех континентов.

Ценность этого формата в том, что кроме общего понимания вызовов там есть способность и воля действовать.

Украина очень благодарна Соединенным Штатам за лидерство в организации международной помощи. И всем партнерам, кто нас поддерживает.

В апреле мир узнал об актах геноцида в Буче под Киевом. И ужаснулся. Нам еще предстоит узнать десятки таких мест на временно захваченных территориях. Украина не прекратит сопротивление, потому что мы хотим выжить как нация.

Если мы все хотим жить в безопасном мире, нет другого варианта, чем остановить террористов. И привлечь их к ответственности через специальный трибунал. Лучше сделать это в Украине сейчас, чем у новой Берлинской стены.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.