Число убитых россиян за одну неделю декабря возросло вчетверо по сравнению с прошлым годом

Вернёмся к нашим баранам. К российским потерям.

Общим местом оценок последних месяцев является утверждение о росте потерь росармии в ходе ползучего наступления на Донбассе и других участках фронта. Это утверждение основано на фактах.

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

По состоянию на 16 декабря в нашей базе 87811 имён, по которым есть полные данные.

За неделю с 9 по 16 декабря 2024 года мы зафиксировали рекордное число убитых – 1726. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было 476 убитых.

Часть этого количества — старые потери, но подавляющее большинство – результат октября-декабря. Де-факто Россия не может скрыть, что хоронит две роты в день.

Как мы видим в истории с тем же азербайджанским самолётом, Кремль не признаёт даже очевидного и петляет до последнего. Так и в случае с потерями. Россияне занижают их в разы. МИНИМУМ – в два раза, в реальности – больше.

Только по открытым данным, которые признаны в самой России, российская армия за 2024 год потеряла в Украине более 50 тысяч человек убитыми.

Подчёркиваю – это не абстрактная статистика, это люди, зафиксированные ПОИМЕННО. Среднегодовые потери убитыми – 140 человек в день.

Много это или мало? Этого пока недостаточно, чтобы остановить российскую орду. Но это уже ощутимо.

Согласно комплексу данных, которые мы собираем, в РФ уже несколько месяцев наблюдается разрыв между числом наёмников, отправляемых на фронт, и масштабом потерь. Новоприбывшие не восполняют потери.

Складывается впечатление, что российская армия, выполняя политическую задачу взять максимум до инаугурации Трампа, окончательно перестала считаться с жертвами. Наши военные, которые своими глазами наблюдают и пресекают "мясные штурмы" малых групп противника, отмечают, что наступать в таком режиме бесконечно – невозможно.

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При сохранении тенденций, по приблизительным оценкам, к концу зимы – началу весны произойдёт накопление разрывов между пополнением росармии и выбывающими из-за потерь. Либо российская власть должна найти какие-то новые источники живой силы (например – массовая мобилизация), либо они будут вынуждены останавливаться.

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