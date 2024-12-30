Число вбитих росіян за один тиждень грудня зросло вчетверо порівняно з минулим роком

Повернемося до наших баранів. До російських втрат.

Спільним місцем оцінок останніх місяців є твердження про зростання втрат росармії під час повзучого наступу на Донбасі та інших ділянках фронту. Це твердження ґрунтується на фактах.

Група "Інформаційний опір" продовжує збирати дані про російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими чи публічно поховали.

Станом на 16 грудня у нашій базі 87811 імен, за якими є повні дані.

За тиждень з 9 до 16 грудня 2024 року ми зафіксували рекордну кількість убитих – 1726. Для порівняння: за аналогічний період 2023 року було 476 убитих.

Частина цієї кількості – старі втрати, але переважна більшість – результат жовтня-грудня. Де-факто Росія не може приховати, що ховає дві роти на день.

Як ми бачимо в історії з тим самим азербайджанським літаком, Кремль не визнає навіть очевидного і петляє до останнього. Так і у випадку з втратами. Росіяни занижують їх у рази. МІНІМУМ – удвічі, насправді – більше.

Тільки за відкритими даними, визнаними в самій Росії, російська армія за 2024 рік втратила в Україні понад 50 тисяч людей вбитими.

Наголошую – це не абстрактна статистика, це люди, зафіксовані ПОІМЕННО. Середньорічні втрати вбитими – 140 осіб на день.

Чи багато це чи мало? Цього поки що недостатньо, щоб зупинити російську орду. Але це вже відчутно.

Згідно з комплексом даних, які ми збираємо, у РФ вже кілька місяців спостерігається розрив між числом найманців, що вирушають на фронт, та масштабом втрат. Новоприбулі не поповнюють втрати.

Складається враження, що російська армія, виконуючи політичне завдання взяти максимум до інавгурації Трампа, остаточно перестала зважати на жертви. Наші військові, які на власні очі спостерігають і припиняють "м'ясні штурми" малих груп противника, зазначають, що наступати в такому режимі нескінченно — неможливо.

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За збереження тенденцій, за приблизними оцінками, до кінця зими – початку весни відбудеться накопичення розривів між поповненням росармії та тими, що вибувають через втрати. Або російська влада має знайти якісь нові джерела живої сили (наприклад – масова мобілізація), або вони будуть змушені зупинятися.

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