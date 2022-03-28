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Россия меняет тактику ракетных обстрелов. В чем замысел Кремля и что делать Украине

Цей матеріал також доступний українською
Россия меняет тактику ракетных обстрелов. В чем замысел Кремля и что делать Украине

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
28.03.2022, 19:01

За последние двое суток четырежды "прилетало" по нефтебазам и складам ГСМ. Ну и добавим обстрел Лисичанска

Россияне, испытав на себе, что такое проблемы с логистикой, пытаются в меру своих сил устроить то же самое Украине. И цель не только в том, чтобы помешать снабжению Вооруженных сил Украины. 

В Украине начинается посевная. И сельхозпроизводители являются крупнейшими сезонными потребителями топлива. Второй крупный потребитель – Укрзализныця, о важности которой сейчас упоминать излишне. И уже в последнюю очередь – автотранспорт, а это доставка товаров.

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На данный момент критичного ущерба (в масштабах страны) РФ не нанесла. Но давайте зададим себе вопрос: возможно ли гарантированное прикрытие всех крупных складов топлива (а они есть в каждой области)?

Или же оценим географию последних ударов (которая подтверждена сводками нашего Генштаба и областных администраций). Очевидно, что Кремль пытается создать проблемы с обеспечением на линиях Львов – Ровно – Житомир – Киев и Луцк – Ровно – Житомир – Киев. Это попытка обезопасить свою полесскую группировку от мощного флангового удара со стороны Житомира и Овруча (точнее, оттянуть момент такого удара).

Впрочем, не стоит зацикливаться исключительно на военной составляющей. 

Попытка Кремля создать перебои с поставками топлива во время посевной ограничивает возможные экспортные прибыли Украины от продажи зерна и сельскохозяйственной продукции. И тут стоит отметить, что, например, по пшенице Украина и РФ — прямые конкуренты на мировых рынках.

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Поэтому логична вторая группа целей — склады с продовольствием. Это, помноженное на попытку создать проблемы с ГСМ (в том числе для УЗ и сельхозпредприятий), осложняет перемещение товаров сегодня (помним, что война – это еще и экономика: экспорт и импорт важны), а также уменьшить объемы продовольствия, с которыми Украина может выходить на мировой рынок в конце 2022 – начале 2023 года (а, например, по зерну мы прямые конкуренты с РФ).

И, наконец, третья составляющая — общее увеличение ракетных ударов. Причем, с большой долей вероятности, можно спрогнозировать расширение географии.

В чем замысел Кремля? 

Долгосрочные перспективы отложим и сосредоточимся на краткосрочных.

1. Даже если допустить, что все пораженные нефтебазы в Украине были полны топлива, это не создаст проблем сегодня и сейчас. ВСУ и трейдеры имеют собственные запасы. 

Но если не будет их пополнения (на что рассчитывают в Кремле), определенные трудности могут возникнуть через 7-10 дней.

2. Расширение географии обстрелов так же не вызовет мгновенной паники среди населения. Негатив будет нарастать те же 7-10 дней, а потом уменьшится — люди привыкнут к новым реалиям.

3. И теперь посмотрим на третью составляющую. Это переброска сил и средств из ближайших к Украине регионов в Приазовье сегодня. Но и попытка проводить концентрацию войск на территории Беларуси, на Харьковском и Сумском направлениях. 

Но переброска войск, комплектование частей резервистами занимает время. Около двух недель. Одна неделя уже прошла. Остаются те же 7-10 дней.

Теперь что делает и что может делать Украина.

1. По складам ГСМ. 

Определенные решения уже приняты и выполняются. Поэтому надежды россиян на то, что одним ударом по "нефтебазе" они будут наносить максимальный ущерб на выбранной территории, с каждым часом все более призрачны. 

Реальные доступные ВСУ объемы топлива придется поискать. А потом (помните мультфильм "Простоквашино") еще день побегать, чтобы фото отдать.

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2. Украинские силы ПВО (которые якобы уничтожены) "набили руку" на отслеживании и уничтожении российских ракет. Что, думаю, стало сюрпризом не только для россиян, но и удивило наших западных партнеров, ведь достаточно старый парк ЗРК, стоящих на вооружении Украины, не был предназначен для решения таких задач.

3. Вопросы паники и негатива в обществе. Это вопрос коммуникации.

Необходимо искать новые подходы. Стандартные шаблоны, в которые забивается сухая информация (например, сводки Генштаба), не учитывают эмоциональное состояние аудитории. 

Необходимы дополнительные форматы. Тут надо думать, что и как.

4. Коммуникация на внешних рынках.

Мы должны говорить о попытках РФ создать проблемы гуманитарного характера в тыловых регионах Украины и вызвать дефицит продовольствия на мировых рынках в конце 2022 года. Последнее может спровоцировать рост напряженности в ряде регионов и будет использовано Кремлем как повод начала диалога о смягчении (отмене) санкций.

В украинских интересах – не дать реализоваться кремлевским планам: как краткосрочным – создание проблем с ГСМ сегодня, так и среднесрочным – ограничить экспортные возможности Украины в конце 2022-го и создать базу для торга о снятии санкций с РФ.

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война России против Украины запуск ракеты нефтебаза ракетные обстрелы
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