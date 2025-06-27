Украинцы имеют все шансы, несмотря на войну, так и остаться колонизированным народом, если ситуация не изменится

С нового учебного года Россия планирует исключить украинский язык из программ обучения начального, основного и среднего общего образования на оккупированных территориях.

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До этого времени на территории оккупированных Россией районов Запорожской и Херсонской областей – территориях, где этническое большинство испокон веков составляли украинцы – родители все еще могли выбрать украинский язык для обучения своих детей. И, кстати, известна статистика: в 2023 году в оккупированной части Запорожской области таких родителей было 46 процентов. Но теперь и такой опции больше не будет. Украинский язык на оккупированных украинских территориях окончательно маргинализируется, превращается в ненужный и даже опасный.

Тем временем как в украинском обществе продолжаются дискуссии – когда некоторые наши соотечественники продолжают призывать не акцентировать внимание общества на языковых вопросах и убеждают, что это разъединяет украинцев, – Россия уверенно и методично всех объединяет. На русском языке.

И, кстати, так было всегда. Именно Путин добился отмены нормы обязательного изучения языков народов России в школах национальных республик. А украинских школ на территории Российской Федерации нет еще со времен Голодомора на Кубани. Я очень хорошо помню, через какие круги ада пришлось пройти украинцам российской столицы, чтобы получить возможность открытия хотя бы воскресной школы для украинских детей. Разумеется, сейчас ее уже нет, а организатор этой школы, пожилой человек, был вынужден после начала большой войны бежать из России под угрозой ареста.

И в этом – огромная цивилизационная разница между двумя враждующими государствами. Россия точно знает, что язык имеет значение. Она использует русский язык как инструмент русификации населения – где бы это население ни находилось.

Она разбирает по кирпичику национальную идентичность тех, кого подчиняет, а затем использует их как пушечное мясо для подчинения других народов.

И при этом она защищает интересы русского языка там, где ей удалось закрепиться. Поэтому условие особого статуса русского языка было, есть и будет условием окончания российско-украинской войны со стороны Кремля. Даже не сомневайтесь.

А украинцы продолжают убеждать себя в том, что их идентичность может реализовываться, на каком бы языке они ни говорили. Продолжают закладывать в головы своих детей русский язык. Продолжают обвинять тех, кто об этом говорит, в стремлении к дешевой популярности.

И потому имеют все шансы выиграть битву – но проиграть войну. Так и остаться колонизированным народом, подпевающим тем, кто последовательно навязывает свой язык как цивилизационный "кинжал".

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