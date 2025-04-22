Итак, оказалось, что Дональд Трамп не смог закончить войну в Украине за 24 часа. На самом деле он даже не смог добиться прекращения огня за почти три месяца с момента своей инаугурации. И никогда не собирался этого делать.

Приоритетом Трампа никогда не был мир — его целью всегда было завершить войну на самых выгодных условиях для России. А это означает, что США фактически вынуждают Украину согласиться на ужасную сделку, которая предусматривает передачу России украинских территорий, отмену санкций против РФ и не содержит никаких существенных гарантий безопасности для Украины.

Если бы Трамп действительно собирался положить конец боевым действиям (а это чрезвычайно сложная задача), ему пришлось бы применить тонкий и разумный подход, используя влияние США так, чтобы обе стороны поверили в наличие чёткого плана. Увы, никакого плана у него нет и никогда не было. Его истинное намерение всегда заключалось в том, чтобы дистанцироваться от Украины и сблизиться с Россией.

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Похоже, его план приближается к критической точке, и это означает, что европейские государства вскоре могут столкнуться с совершенно новым этапом войны в Украине — тем, к которому им следовало готовиться по меньшей мере год, но вместо этого они сознательно притворялись, будто этого никогда не произойдёт. Это и есть большой кризис, к которому мы почти неизбежно двигались с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Кризис начнётся с прекращения попыток США заключить соглашение. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что если договорённость в ближайшее время достигнута не будет, Трамп может отказаться от дальнейших усилий. Его точная цитата по поводу сделки звучала так: "Если это невозможно, если наши позиции настолько различны, что этого не произойдёт, тогда, думаю, президент, вероятно, уже на той стадии, когда он скажет: мы закончили".

Последствия этого могут изменить ход войны — таким образом, к которому Европа ещё не готова.