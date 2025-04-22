Отже, виявилося, що Дональд Трамп не зміг закінчити війну в Україні за 24 години. Насправді, він навіть не зміг домогтися припинення вогню за майже три місяці з моменту своєї інавгурації. І ніколи не збирався цього робити.

Пріоритетом Трампа ніколи не був мир — його метою було завершити війну на найвигідніших умовах для Росії. А це означає, що Сполучені Штати фактично змушують Україну погодитися на жахливу угоду, яка передбачає передання Росії українських територій, скасування санкцій проти РФ і не передбачає жодних суттєвих гарантій безпеки для України.

Якби Трамп і справді збирався покласти край бойовим діям (а це надзвичайно складне завдання), йому довелося б застосувати тонкий і розумний підхід, використовуючи вплив США так, щоб обидві сторони повірили в наявність чіткого плану. На жаль, жодного плану в нього немає і ніколи не було. Його справжній намір завжди полягав у тому, щоб дистанціюватися від України й наблизитися до Росії.

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Його план, схоже, наближається до критичної точки, і це означає, що європейські держави можуть невдовзі зіткнутися з абсолютно новим етапом війни в Україні — тим, до якого вони мали б готуватися щонайменше рік, але натомість свідомо вдавали, ніби цього ніколи не станеться. Це і є велика криза, до якої ми майже неминуче рухалися з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Криза почнеться з припинення спроб США укласти угоду. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що якщо домовленості найближчим часом досягти не вдасться, Трамп може відмовитися від подальших зусиль. Його точна цитата щодо угоди звучала так: "Якщо це неможливо, якщо наші позиції настільки різняться, що цього не станеться, тоді, я думаю, президент, ймовірно, вже на тому етапі, коли він скаже: ми закінчили".

Наслідки цього можуть змінити хід війни — у спосіб, до якого Європа ще не готова.