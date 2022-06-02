Россия – супердержава? Очень сомнительно. Это слабая и агрессивная страна. И вот почему

Колонка написана в соавторстве с Илоной Сологуб, научным редактором Вокс Украина

В политических дискуссиях часто можно услышать, что Россия - это супердержава. Но почему ее считают такой?

В этой колонке приведены несколько критериев, которые можно применить для определения супердержавы, и показано, что Россия не отвечает многим из них. Поэтому предлагаем прекратить наделять Россию мифическим статусом сверхдержавы и увидеть ее такой, какой она есть – довольно слабой, но очень агрессивной страной.

Мы также предлагаем несколько практических шагов в области отношений с Россией.

В свое время 44-й президент США Барак Обама описал Россию как регионального лидера. Эту оценку не очень хорошо восприняли в России, поскольку многие россияне считали, да и сейчас считают, свою страну "великой", то есть исключительной.

Обмен мнениями между США и Россией был интересен, однако привел к важным изменениям места последней в мире (например, Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма).

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Полномасштабное российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 актуализировало эту дискуссию, поскольку страны взвешивают варианты относительно того, на чьей стороне быть в этой войне, а также пределы своей поддержки. Нередко можно услышать во время дискуссий или увидеть в СМИ известное клише о том, что Россия – это супердержава. А "реалисты" утверждают, что Россию не следует провоцировать или унижать.

Что представляет собой статус сверхдержавы

Посмотрим некоторые критерии, которые могут служить основанием для такого утверждения.

Военные

1. Ядерное оружие. Если быть супердержавой означает иметь ядерное оружие, является ли супердержавой Пакистан? Или Индия? Или Северная Корея? (Кстати, первые две страны еще имеют больше населения, чем Россия).

2. Сильная армия. За три месяца полномасштабной войны в Украине российская армия потеряла 30 000 солдат (больше чем СССР потерял за девять лет войны в Афганистане), 1300 танков, более 200 самолетов, флагман своего флота и т.д.

Эта армия хорошо умеет убивать безоружных людей, насиловать женщин и детей и мародерствовать. Несмотря на свой размер, очевидно, русская армия не столь мощна, как многие думали. Главная ее проблема – отсутствие профессионализма.

Экономическая/технологическая мощность

1. Экономическое развитие. ВВП России составляет 2% от мирового. Он ниже ВВП Италии или Бразилии. Российская экономика где-то на порядок меньше экономики США, ЕС или Китая.

2. Благополучие людей. По ВВП на душу населения (ППС) Россия занимает 78 место в мире. На первом месте Люксембург, немного опережающий Сингапур. Если же взглянуть на качество жизни, то можно вспомнить, что около 30% российских домохозяйств не имеют канализации.

3. Много нефти и газа. По этому критерию является ли Саудовская Аравия сверхдержавой? Россия – это классический случай "Голландской болезни". Она получает от продажи энергоресурсов до 50% доходов бюджета.

4. Наука и изобретения. Россия и СССР имеют 17 ученых – лауреатов Нобелевской премии. Это меньше, чем у Швеции или Нидерландов (по 20). А как насчет российских изобретений? Есть ли вокруг вас любой гаджет, который был бы изготовлен (не говоря уже об изобретённом) в России?

Вы можете упомянуть, что СССР был первым в космосе. Однако главной фигурой советской космической программы был Сергей Королев, украинец, истязаемый в российских концлагерях.

Жизнь людей

1. Уважение прав человека. Без комментариев (отчет организации Human Rights Watch освещает только небольшую часть нарушений).

2. Демократия. Без комментариев (это диктатура, основанная на страхе и пропаганде).

3. Культура (в том числе литература). В России и СССР суммарно пять нобелевских лауреатов по литературе. Трое из них (Иосиф Бродский, Иван Бунин и Александр Солженицын) были либо репрессированы, либо вынуждены покинуть страну, а одного (Борис Пастернак) вынудили отказаться от премии.

Польша и Испания имеют по шесть нобелевских лауреатов по литературе. Они супердержавы? И, кстати, если культура не мешает своим носителям совершать зверства, которые сегодня совершает российская армия в Украине, то эта культура не стоит щербатой копейки.

На практике российская культура — это только другая сторона ее пропаганды.

Тогда почему Россию считают сверхдержавой

Возможно, потому, что СССР, правопреемницей которого Россия себя считает, выиграл Вторую мировую войну. За это ему было позволено взять под контроль половину Европы, а Запад закрыл глаза на массовые репрессии СССР против граждан.

Более того, СССР получил место в Совете Безопасности ООН, которое после распада Советского Союза Россия "унаследовала" сомнительным с юридической точки зрения способом.

Однако смог бы СССР выиграть эту войну без союзников? Альтернативные истории типа "а что, если бы" — чрезвычайно сомнительное дело, но, вероятно, нет (только ленд-лиз США для СССР составил $11,3 млрд, что эквивалентно $180 млрд в сегодняшних ценах, да и поддержка других союзников была значительной).

Кроме того, без значительного снабжения Германии советскими товарами и оружием в конце 1930-х, войны не было бы вообще (хотя не следует забывать и уступки Гитлеру, сделанные европейскими странами, считавшими себя в то время супердержавами).

В разные годы между 1941-1945 годами в составе советской армии было от 12% до 25% украинцев, поэтому заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия выиграла войну без всякой помощи, – неправда. Кстати, несколько десятков тысяч солдат Украинской повстанческой армии (УПА), а также более 50 000 бойцов Литовской армии боролись против СССР за независимость своих стран до конца 1950-х годов. Они так и не дождались помощи из-за границы, а советская/российская пропаганда заклеймила их "нацистами".

Следовательно, настоящая суперсила России – это (1) ложь и коррупция и (2) намеренная слабость коллективного Запада. Россия, фактически управляемая спецслужбой (бывшим КГБ), очень хорошо умеет шантажировать, обманывать и коррумпировать политиков.

У нее также хорошо получается углублять общественные расколы и раздувать конфликты и насилие. Однако, как показано выше, она не может предложить ничего положительного.

Россия годами поддерживает ультраправые партии (партию Ле Пен во Франции, Альтернативу для Германии, Австрийскую партию свободы, Партию независимости Соединенного Королевства и т.п.) и насильственные движения, такие как "желтые жилеты" (Gilets jaunes) во Франции или белые супрематисты (White supremacs) в США. Она вмешивалась в голосование по Брекзиту и выборы в США, поддерживала террористические организации, такие как Хезболла, и кровавых диктаторов вроде Асада или Александра Лукашенко.

Только за время новейшей истории (после 1991 года) она убила сотни тысяч человек в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Россия взбудоражила конфликты в Мали, Йемене и Азербайджане. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и подобные лица являются живой иллюстрацией российского коррупционного влияния.

Пора взглянуть на вещи здраво: Россия не является сверхдержавой. Это бумажный тигр. Однако цивилизованный мир боится его шороха.

У России много оружия – но уже значительно меньше после трех месяцев полномасштабной войны с Украиной.

У России нет эмпатии к людям. Но те, у кого она есть, должны помогать украинцам, ведущим борьбу не только за себя, но и за всю цивилизацию.

Россию считали экономически сильной. Однако ее экономика оказалась уязвимой к санкциям и бойкотам. Россия позиционировала себя как "моральный светоч" в противовес "декадентскому" Западу. Однако после массовых убийств в Буче, Ирпене, Мариуполе и других украинских городах Россия стала мясником в глазах всего мира.

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Поэтому избавимся от "мифа о сверхдержаве". Во время этого процесса необходимо сделать несколько практических шагов.

Усилить Украину

1. Обеспечить Украину тяжелым вооружением, в частности, артиллерией, зенитными системами и противокорабельными ракетами. Это нужно сделать немедленно.

2. Заставить Россию возместить нанесенный ею ущерб – конфисковать активы российского государства и олигархов и использовать их для финансирования восстановления Украины.

Повысить стоимость агрессии

1. Признать Россию государством-спонсором терроризма и применить соответствующие финансовые и торговые санкции.

2. Лишить Россию нефтегазовых доходов. Эмбарго, введенное ЕС, стоит дорого, однако существуют лучшие решения, такие как "бери, но не плати", "нефть/газ в обмен на продовольствие" или "предельная цена".

3. Запретить всем русским государственным служащим и менеджерам государственных компаний ездить в цивилизованные страны, брать там недвижимость либо осуществлять другие инвестиции. Упразднить визы тем, у кого они уже есть.

4. Отключить российские пропагандистские каналы (Russia Today, Sputnik, RTVI и др.) не только от кабельного, но и спутникового вещания и социальных сетей. Приглашение на работу российских пропагандистов западными СМИ должно стать табу.

5. Запретить русским "культуртрегерам" доступ к западным площадкам. Если вам интересно почему, послушайте выступление Кирилла Серебренникова в Каннах. Он не извинился перед украинцами и не выразил соболезнования. Похвалил российского олигарха Романа Абрамовича, одного из кошельков Путина, и выступил за отмену санкций.

6. Провести расследование связей (особенно финансовых) представителей западного политического истеблишмента с Россией.

Исключить агрессию в будущем

1. Разработать стратегию признания и установления дипломатических отношений с новыми национальными государствами, которые появятся на территории России.

2. Начать разработку новой архитектуры международной безопасности.

Холодная война была противостоянием двух сверхдержав – США и СССР. Однако это было много лет назад. Современное мышление должно признать изменение экономического, политического и военного ландшафта.

Прошлое важно, но настоящее и будущее гораздо важнее. Ради них современный мир должен прекратить искусственно поддерживать "супергосударственный" статус агрессивного российского режима.

В то же время мировое сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и лишить Россию возможности нападать на другие страны в будущем.

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