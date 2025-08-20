Росія витрачає більше, ніж може: бюджетний провал у червні
Дефіцит консолідованого бюджету РФ у першому півріччі – 5 трлн рублів за доходів менш як 34 трлн руб. Це дуже добре. Майже 15%. Особливо з урахуванням того, що половина цього дефіциту накопичилася за червень.
Зростання номінальних доходів повільніше за інфляцію – очікувано, але все одно приємно.
Взагалі динаміка виглядає, як останній ривок – доходи стагнують, а дефіцит вертикально вгору через видатки.
І це на фоні інфи про затримки виплат федеральної частини бонусів за укладені контракти. На фоні простоїв і скорочених змін автозаводів, які працюють на оборонку.
Звісно, видатки цього року частково закладають спроможність наступного, але, але.
Я останнім часом уникаю таких дописів, щоб не читати ниття в коментах, але все ж економічна основа російської машини виглядає дедалі оптимістичніше для нас, і це варто відзначити.
Це може поступово стати й фактором для перемовин – через тиск "еліт" РФ на Путіна та в цілому послаблення переговорної позиції РФ.
