Дефіцит консолідованого бюджету РФ у першому півріччі – 5 трлн рублів за доходів менш як 34 трлн руб. Це дуже добре. Майже 15%. Особливо з урахуванням того, що половина цього дефіциту накопичилася за червень.

Зростання номінальних доходів повільніше за інфляцію – очікувано, але все одно приємно.

Взагалі динаміка виглядає, як останній ривок – доходи стагнують, а дефіцит вертикально вгору через видатки.

І це на фоні інфи про затримки виплат федеральної частини бонусів за укладені контракти. На фоні простоїв і скорочених змін автозаводів, які працюють на оборонку.

Звісно, видатки цього року частково закладають спроможність наступного, але, але.

Читайте також Стагфляція душить мілітаризовану економіку Росії

Я останнім часом уникаю таких дописів, щоб не читати ниття в коментах, але все ж економічна основа російської машини виглядає дедалі оптимістичніше для нас, і це варто відзначити.

Це може поступово стати й фактором для перемовин – через тиск "еліт" РФ на Путіна та в цілому послаблення переговорної позиції РФ.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net