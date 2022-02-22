Россия ввела в Украину войска. Это уже война. А мы и Запад в ответ грозим ей пальчиком

Первые реакции и Запада и украинского руководства на открытое вторжение российских войск в Украину показывают, что жизнь нас не учит. Против России, по-прежнему, применяется политика сдерживания, а не противодействия.

Мы по-прежнему, вместо четкого, жесткого ответа предпочитаем полутона. По-прежнему не называем вещи своими именами, по-прежнему руководствуемся тактическими интересами в ущерб стратегическим целям.

Киев, несмотря на признание Россией на территории Украины двух "независимых" "государств", до сих пор сомневается, является ли это выходом России из "Минска". Для Банковой это только "може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей.".

Военное положение мы тоже не вводим, ждем "полномасштабного наступления". То есть открытый ввод российских войск на нашу территорию – это, с точки зрения нашего президента, — еще не наступление…

В свою очередь, президент США Джо Байден подписывает санкции не против России, а против боевиков на Донбассе! Ими запрещаются американские инвестиции в Донецк-Луганск, и поставки товаров из ОРДЛО в США…

Вашингтон оценивает указ президента России Владимира Путина о независимости террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и открытую интервенцию российских войск в Украину не как прямую агрессию, а как нарушение обязательств Москвы по Минску…

Накладывать санкции на ОРДЛО, а не на РФ – это все равно, что судить машину, которая сбила пешеходов, а не водителя, который в ней сидел.

Очевидно, что такая позиция только стимулирует РФ к дальнейшей агрессии. И она будет, – сегодня в этом уже нет сомнения. Иначе, для чего Путину вводить российские войска на территорию ОРДЛО? Ему ли не знать, что Украина не собирается нападать, и кто на самом деле стреляет по детским садам?

Самоубаюкивающие надежды "экспертов" и политиков о том, что Кремль признал боевиков "ДНР"-"ЛНР" в нынешних "границах", – смешны. Россия признала независимыми государствами не ОРДО и ОРЛО, а террористов "ДНР" и "ЛНР", а их территорией в их "конституциях" названы территории Донецкой и Луганской областей Украины целиком. То есть бои за Мариуполь и Краматорск – это только вопрос времени. А после такой реакции Запада и Киева, очевидно, что времени не столь далекого.

То, что Путин открыто ввел в ОРДЛО российские войска говорит о том, что он уже не собирается прятаться за спинами "шахтеров и комбайнеров". Это открытый вызов Западу и открытое объявление войны Украине.

Заключение Москвой неких "договоров" с террористическими организациями "ДНР"-"ЛНР" – это однозначный выход Москвы из Минска. А это означает, прежде всего, похороны 1-го пункта Минских соглашений – обязательства о прекращении огня.

Что изменилось?

И есть ли смысл в сохранении Минска в каком либо формате? Как бы не ругали "Минск", но пока Украина не выполняла его в том виде, как этого хотела Москва, он был фактором внутриполитического напряжения, но не приносил вреда. Мы все равно не освобождали бы свою территорию. То есть он нам не мешал. Но он был фактором сдерживания России.

Сегодня он таковым уже не является. А, значит, даже если Россия сама захочет продолжать игру в минский "цирк", для Украины он уже не имеет смысла.

Нужно смириться с новой реальностью и моделировать ее под себя. И победителем в этой новой реальности войны будет тот, кто будет провоцировать, а не реагировать.

Не нужно бояться спровоцировать Россию! Если ей нужно напасть – она сама спровоцирует себя на это.

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