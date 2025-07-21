Россия демонстрирует, что рвется в новый конфликт на постсоветском пространстве – с Азербайджаном. После полномасштабной войны против Украины влияние Москвы в регионе настолько ослабло, что даже бывшие союзники ведут себя независимо. И уже давно не являются союзниками. А Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля.

Россия не имеет экономических рычагов давления на Баку – запрет на импорт фруктов и овощей ударит в первую очередь по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз просто нет.

Кроме того, за спиной Ильхама Алиева – партнер в лице Турции.

Испортить отношения с Анкарой – самоубийство для Кремля.

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Z-блогеры и провоенные российские "эксперты" снова раздувают истерию: то требуют ударить "Орешником" по Баку, то призывают к блокаде Азербайджана. Но это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая увязла в Украине, потеряла Армению и Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ.

Сегодня РФ не способна даже на гибридное давление без ущерба для самой себя. Азербайджан не зависит от российского газа, а атаковать нефтяную отрасль – значит оставить следы и получить врага не только в Баку, но и в Анкаре.

Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет.

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