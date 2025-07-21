Росія демонструє, що рветься у новий конфлікт на пострадянському просторі – з Азербайджаном. Після повномасштабної війни проти України вплив Москви у регіоні настільки ослаб, що навіть колишні союзники поводяться незалежно. І давно вже не є союзниками. А Азербайджан взагалі давно вийшов з орбіти Кремля.

Росія не має економічних важелів тиску на Баку – заборона на імпорт фруктів і овочів вдарить передусім по самому російському ринку, а військових ресурсів для погроз просто немає.

Крім того, за спиною Ільхама Алієва – партнер у вигляді Туреччини.

Зіпсувати відносини з Анкарою – самогубство для Кремля.

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Z-блогери та провоєнні російські "експерти" знову роздмухують істерію: то вимагають вдарити "Орєшніком" по Баку, то закликають до блокади Азербайджану. Але це лише демонструє слабкість Москви, яка загрузла в Україні, втратила Вірменію та Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ.

Сьогодні РФ не здатна навіть на гібридний тиск без шкоди для самої себе. Азербайджан не залежить від російського газу, а нафтову галузь атакувати – означає залишити сліди й мати ворога не лише у Баку, а й в Анкарі.

Поки Путін грає в нову імперську гру, ціни на продукти у РФ підуть ще вище. А на другий фронт сил вже немає і не буде.

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