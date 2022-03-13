Россияне подарили своим детям общемировой хейт. Забрали у них шанс на нормальную жизнь

Этого не произойдет.

Потому что даже не поддерживающие агрессию в Украине тамошние люди, интеллигентные люди, умные, начитанные, живут в своем пузыре комфорта, давно обмененного на свободу выбора и высказывания.

Ключевой меседж, который я сейчас от них слышу, – "ПЕРЕСИДИМ".

Люди, у которых все более или менее с деньгами, у так называемого среднего класса, живущего преимущественно в Москве или в Питере, хотят пересидеть войну в Украине, как неприятный сон.

Они всячески успокаивают себя, что их экономика выстоит, а армия сильная.

Они хотят пересидеть в то самое время, когда от них ждут принятия решений.

Им комфортно идти каждое утро в офис, брать утренний кофе, делать свою работу и параллельно рассуждать в соцсетях, что, мол, все, глобального мира, к которому мы так привыкли, больше не будет.

Они убеждены, что это не Россия выпадает из глобального мира, а сам глобальный мир, весь глобальный мир, идет ко дну. И война с Украиной – это просто триггер.

Умные и начитанные россияне любят рассуждать. Их рассуждения часто попахивают откровенным великодержавницким снобизмом, но как же они любят это дело: говорить о глобальных заговорах, "геополитике".

Продукт их общих рассуждений – Владимир Путин, шизофренически настроенный против всего внешнего мира карлик, который панически боится, что на него кто-то нападет.

Не Путин себя создал. Его создала российская элита, напитала его иллюзиями и беспочвенными страхами.

И если сейчас бы не было Путина, на его месте был бы другой Путин. И он был бы точно такой же как этот. Так как для роста такой фигуры в России есть все условия.

А кто же тогда выходит на улицы?

Дальше, скорее всего, могу задеть чувства кого-то, но напишу все равно.

Основная часть митингующих – это пассивные либералы, а также проукраинские граждане, с корнями из Украины. Кроме того, это еще и чуточку активные маргиналы, ищущие в принципе любой кипиш по жизни.

Эти собрания людей со стороны похожи на сборища сумасшедших. Они никак не устрашают власть и не заставляют более пассивные массы к ним присоединиться

Они не драйвят, не совершают неожиданных, непредсказуемых действий. Их в принципе очень мало, количественно, чтобы на что-то повлиять.

Безусловно, среди митингующих есть люди, смело идущие к автозакам и не боящиеся высказывать и доносить свою четкую антивоенную позицию. Нельзя их не упоминать. И можно только восторгаться их смелостью и решительностью. Но их критически мало.

Потому что те, кто бы мог быть несколькими миллионами на площадях в Москве, те трезвомыслящие люди, которые могли бы подтянуть за собой массы, хотят пересидеть. У них есть деньги, вкусная еда, качественное вино и хорошо оплачиваемая стабильная работа. Они не хотят потерять свой мир ради какой-то там очередной войны Кремля.

Они "получают свою внутреннюю индульгенцию", написав в мессенджере своим друзьям и близким в Украине, что им стыдно, тяжело и очень жаль.

И снова возвращаются в свой пузырь со вкусными печеньками и интернетом, в свои теплые дома, где под теплым одеялом можно на выходных посмотреть фильм, чтобы переключить внимание, чтобы не настраивать себя на негатив.

Но они пока не понимают, как ошибаются. И, видимо, поймут это, когда уже будет совсем поздно. Когда их собственный комфортный мир начнет уходить из-под ног.

Потому что главное, чего они не видят в упор: внешний мир больше не будет делить их на хороших либеральных россиян, тихо сидящих дома, и плохих агрессивных россиян, сидящих в Кремле, Госдуме, или приходящих с оружием в украинские города расстреливающих мирных жителей.

Для мира все это теперь один большой собирательный образ. Россиянина-агрессора, которого будут ненавидеть, которому будут мстить годами.

Потому что мирный россиянин-либерал платит налоги, за счет которых существует его армия, готовит еду, шьет одежду, обеспечивает связь для своего собрата – воюющего россиянина-агрессора. Все это часть одной системы: у них одни и те же паспорта, они ходят по тем же улицам и желают друг другу здравия.

Нельзя быть частью этой системы и одновременно говорить, что тут мы совсем ни причем.

Если вы хотите показать, что вы против этой системы, вам нужно ПОДНИМАТЬ СТАВКИ. Ваша ставка нейтрального либерала в этом раунде уже не сыграет. Потому как наша ставка стала слишком высока – наши жизни, наши дети, наши дома и наши судьбы.

И вам нужно поднять ее до нашей или пропустить ход.

В случае, если вы выберете второй вариант, в игру на равных вы попадете нескоро. Должна закончиться нынешняя. Она для тех, кто решился поднять ставки.

Украина это сделала и решила обороняться до последнего, а не сдаться, увидев российские танки.

И украинцы, активная их часть, настоенны держать бой. Их не пугают речи Путина.

А что будет с вами, выпавшими из игры? Я бы сказал это даже, наверное, не так важно. Как-то переживете, ужметесь, будете жаловаться, что вас, таких хороших и добрых отключили от внешнего мира, будете с удовольствием рассуждать дальше о мироустройстве, которое катится в тартарары и так далее.

Сколько вам осталось: 20, 30, 40 лет?

Наслаждайтесь.

Самое страшное заключается в том, что свою реальность, свои полудожитые жизни, свою недосвободу, а также общемировой хейт вы передадите своим детям. По наследству. Им расхлебывать.

Им расти в России безвыездно, им учиться в отрыве от мирового образования и его возможностей, им идти в армию убийц по призыву, им умирать не за что в какой-нибудь очередной стране.

Вы то пересидите. Вы еще помните СССР, девяностые. Вам не привыкать.

Но ключевое отличие ВАС от НИХ заключается в том, что у вас был шанс, а у них его уже не будет.

Сегодня вы подарили своим детям судьбу. Даже еще не рожденным детям. На всю их долгую, надеюсь, жизнь. Хотя я бы не называл это жизнью.

Запомните это.

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